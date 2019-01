https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las excesivas lluvias en el norte santafesino truncaron la expectativa de un incremento, que se estimaba en unas 35.000 hectáreas respecto de la campaña anterior. Un gran parte se proyectaba en la zona de Villa Minetti, donde se instauró la crisis hídrica que paralizó todas la actividades. El mal tiempo continuaría y la ventana de siembra se cerraría sin poder retomar las labores.

Agricultura Soja de segunda: en vez de aumentar, la superficie disminuiría

Juan Manuel Fernández

Los trigos en el domo agrícola del noroeste santafesino, en Villa Minetti y alrededores, habían dado 30 quintales y los productores, entusiasmados, se alistaban a sembrar soja de segunda. Hasta que a mediados de diciembre comenzaron las lluvias, que con el paso de los días superaron los 500 o 600 milímetros, desatando la crisis hídrica que hoy tiene en vilo a la región, especialmente a las localidades de El Nochero y Santa Margarita.

“Todo lo que se pensaba, en un gran porcentaje, iba a ser en toda el área de Villa Minetti... ese núcleo...”, explicó a Campolitoral el director técnico del Servicio de Estimaciones Agrícolas (SEA), Rubén Walter, sobre el cambio de expectativas en la superficie a implantar con soja de segunda en el centro norte de la provincia. “Lo complicado en soja, ya sean de primera y segunda, serán en los departamentos Nueve de Julio, desde Pozo Borrado para arriba; también departamento Vera, parte de General Obligado y el norte del departamento San Justo”, precisó.

En su reporte semanal, el SEA informó hoy que por razones climáticas se dificultaba cumplir con las expectativas de un incremento del 6,35% respecto del año pasado, hasta alcanzar unas 550.000 hectáreas, en el área destinada a la soja de segunda. Por el momento el avance de la siembra es de unas 511.500 hectáreas, por debajo de las 515.000 de la campaña anterior, y los pronósticos climáticos indican la continuidad del mal tiempo por varios días. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ventana de siembra se cerrará en 10 a 12 días, es poco probable que puedan retomarse las labores. Así, finalmente el área de la campaña sería inferior a la 2017/18.

Los excesos hídricos -precisó el monitoreo del SEA de la última semana- particularmente en el departamento Nueve de Julio, centro-sur del distrito Los Saladillos, distritos Santa Margarita, Villa Minetti, San Bernardo y centro-sur del distrito Gato Colorado constituyeron, hasta la fecha, el área con mayor impacto y con consecuencias directas en los sistemas productivos que se desarrollaban en áreas rurales y también en áreas urbanas.

El informe indica que continuará la inestabilidad climática para la semana comprendida entre el 9 y 15 de enero de 2019, con aumento paulatino de las temperaturas y alta probabilidad de precipitaciones, con importantes montos pluviométricos, particularmente en los departamentos del norte, noreste en primera instancia, y luego en el centro y sur del área. Se considera que será "una semana con condiciones muy húmedas en toda la región".

Frente a este panorama, “no creo que se sumen mas hectáreas de soja...” dijo Walter. Y agregó: “ademas de los pronósticos de lluvia tienen que pasar dos o tres días para poder entrar por piso”. Por eso no dudó en confirmar que sería pertinente dar por terminada la siembra.

Desde el distrito Cuatro Bocas, en 9 de Julio, el productor Adrián Andreu confirmó el cuadro. “Imposible sembrar; se está complicando lo que estaba implantado”, afirmó. Y anticipó que “muchos campos van a quedar sin sembrar”, porque en la zona los suelos “son muy muy complacidos (no tienen capa dura y lo que se entierra no encuentra fondo) y si te enterrás con una herramienta, no tenés piso, quedan sepultadas las herramientas”.

Según el productor, quedarán “muchas hectáreas sin sembrar y mucho de lo implantado se va a perder”. Sobre todo de soja y maíz.