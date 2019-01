https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pase que hace ruido

No solo en el PJ provoca ruido el anuncio realizado por el senador de 9 de Julio, Joaquín Gramajo, de que va a acompañar la lista que propone a Antonio Bonfatti como gobernador de la provincia. Es que los aliados del Partido Socialista en el Frente no tomaron muy bien la decisión aunque por ahora las quejas son en estricto off. Los más perjudicados pueden ser los radicales que intentaron -sin éxito- recuperar la banca que tuvieron hasta 1991. Los apoderados del Frente recuerdan que la candidatura deberá tener la firma de la coalición. En tanto, en el justicialismo ya Omar Perotti tendría resuelto el nombre adecuado para pelear la banca mientras que el macrista Federico Angelini llevaría como candidato al actual concejal de Tostado, Miguel Rosales.