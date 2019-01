Detienen a una mujer en Barranquitas por el crimen de Sauce Viejo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima fue hallada muerta el sábado en la vía pública con una puñalada en el tórax. Por el hecho este miércoles fue detenida Analía F., de 30 años.

Una mujer de 30 años fue detenida este miércoles en el barrio Barranquitas de nuestra ciudad en el marco de la investigación por un homicidio ocurrido el pasado sábado en jurisdicción de la comuna de Sauce Viejo.



Se trata de Analía F., la que en horas del mediodía fue interceptada por la policía en la vía pública, en calle Luciano Molinas al 4200.



La orden de detención fue dispuesta por la fiscal Ana Laura Gioria quien ordenó que se la identifique a la femenina por la causa de “homicidio simple”, quedando la misma en carácter de detenida en Tránsito de Mujeres.



El hecho que se investiga se produjo el sábado, cuando el cuerpo de una mujer, identificada como Alejandra Silva, fue encontrado sin vida en calle 29, entre pasaje 14 y calle 14 de Sauce Viejo.



El cuerpo de Silva fue hallado en la puerta de un domicilio con una herida de arma blanca en el tórax. Consultados los vecinos del lugar, habrían manifestado no conocer a la víctima. No obstante, en horas de la madrugada recordaron haber escuchado una discusión, pero lo consideraron un hecho “normal” por lo que no alertaron al 911.