Flamante DT de Colón Comesaña: "Aspiramos lograr clasificaciones importantes" El entrenador sabalero adelantó que para eso deberá reforzarse el plantel, aunque señaló que los dirigentes son los que tienen que anunciar las incorporaciones.

Luego de su presentación oficial realizada la semana pasada en uno de los locales gastronómicos más populares de Santa Fe, junto a la cúpula dirigencial del Club Atlético Colón liderada por José Néstor Vignatti, el flamante director técnico rojinegro, Julio Avelino Comesaña, mantuvo su segundo encuentro con los medios santafesinos, esta vez en el predio Ciudad Fútbol, luego de uno de los entrenamientos llevados a cabo en plena pretemporada.

La improvisada conferencia de prensa se realizó tras una práctica futbolística un tanto informal ante la reserva colonista. Durante el diálogo, el entrenador uruguayo dejó en claro varios temas concernientes a los necesarios refuerzos, como así también a los objetivos planteados y la posibilidad de jugar algunos amistosos próximamente.



Antes de desarrollar lo inherente a lo antes mencionado, hizo un balance de sus primeros días residiendo en nuestra ciudad: “Fueron días de mucho trabajo, pero agradables, porque estuvimos acompañados por la dirigencia y además tuvimos una buena respuesta de los futbolistas. Va todo dentro de un camino normal, con premura para no cometer errores que después se pagan caro”.



De todos modos, no pasó mucho tiempo para que se lo interrogue sobre los posibles refuerzos para la plantilla sabalera: “Ya lo dije, que la dirigencia es la que debe anunciarlo y la verdad es que estamos necesitando integrar a algunos jugadores para tener un plantel más completo en cantidad y calidad, porque realmente aspiramos a lograr clasificaciones importantes”.



“Observé a Colón, busqué mucha información y ahora que estoy acá puedo corroborar algunas cosas, más que nada de las que pensaba que eran de una manera y son de otra, pero para bien. Todo esto me está permitiendo tener más seguridad en las decisiones que tomo. Colón no está para dejar salir a un montón de jugadores e incorporar para empezar de cero. Vamos a tratar de construir en base a lo que hay y a partir de ahí mejorar las cosas”, aseguró Comesaña.



Seguidamente, el DT que viene de dirigir al Junior de Barranquilla (Colombia), habló de la incorporación de Luis Rodríguez: “Respecto a Rodríguez, no quisimos incluirlo hoy (por ayer) porque era prematuro, porque está recién llegado. Hizo más bien un trabajo diferenciado y mañana (por hoy) se integrará normalmente a los entrenamientos. Lo conozco, lo vi jugar. De todas maneras, el presidente tenía al jugador en carpeta y hacía rato tenía la intención de traerlo. Me consultó y le di el visto bueno, porque es un jugador importante. Esperemos que dé toda su capacidad y los goles, que los convierte muy seguido”.



En cuanto a la cantidad de incorporaciones, el entrenador charrúa no adelantó nada, aunque sí manifestó lo siguiente: “Colón debe tener por lo menos 20 jugadores de un nivel alto. Si por alguna situación a un titular le toca salir, el que lo reemplace, sea quien sea, no esté lejos del rendimiento del titular”.



Cadavid, la cara nueva de Colón

En un tramo del diálogo, Comesaña aseguró que el defensor colombiano Andrés Cadavid está pronto a sumarse: “Tengo entendido que llega hoy (por ayer). Lo tuve en Deportivo Cali durante 2012 y lo colocamos a jugar. Hizo un semestre muy bueno a tal punto que se fue a México. Después volvió y lleva muchos años jugando en Millonarios. Me llama la atención que no tengan información, porque es el que más partido disputó en esta temporada, siendo incluso el capitán. Un hombre con buen juego aéreo, pateador de penales y con oficio. Estamos esperando que llegue y pienso que será importante para el plantel”.

Comesaña y los juveniles



El técnico sabalero también avanzó sobre el tema promoción de juveniles: “Tengo muchas experiencias sin entrenarlos directamente sino acercándolos a primera. Me fue realmente bien, con jugadores que después fueron brillantes, pero no soy de esas personas que llenan de jóvenes arriba si no tienen posibilidades de jugar. Es un daño que se le puede hacer a los chicos, creándoles expectativas e ilusiones que luego pueden caerse. Entonces aspiramos a utilizar a valores que están para darle una mano bien dada al equipo, si no permanecerán en su categoría para enfrentamientos como el de hoy (por ayer). Yo no quiero causarles daño”.

Amistosos

Julio Comesaña confirmó la disputa de dos partidos amistosos ante equipos uruguayos: el 14 de enero ante Rampla Junior y el 17 de enero frente a Nacional (dirigido por Eduardo Domínguez). Resta definir un ensayo en Santa Fe para el 22 de enero, podría ser contra Atlético Rafaela o Atlético Tucumán.