Assa normaliza paulatinamente el servicio de agua en Reconquista

El sistema recupera de a poco el nivel de prestación óptimo. Se programan trabajos para reparar el acueducto definitivamente el acueducto. Se sigue de cerca la necesidad de usuarios sensibles.

La empresa Aguas Santafesinas, prestadora del servicio de agua potable en Reconquista informó que la reparación de emergencia del tramo de acueducto de hormigón que colapsó y dejó sin agua a la ciudad por tres días, finalizó con éxito.

En las tareas, que demandaron mano de obra intensiva, participaron operarios locales, de la capital provincial y de una empresa contratista. Desde el área de comunicación de ASSA, indicaron a Mirador Provincial que “la reparación que se hizo fue en un tramo de 20 metros donde se reemplazó cuatro tramos de cañería de 60 centímetros de diámetro de hormigón armado”.



Y que “se usaron juntas de unión especiales, y esta cañería se va a reemplazar por una nueva con un trabajo programado con un material más noble, más nuevo, que es polietileno de alta densidad”. Para el trabajo de emergencia representó un trabajo adicional consolidar el suelo sobre el cual estaban apoyadas las cañerías que se había desplazado y también apuntalarlas para que no se vuelva a producir un desplazamiento que pudiera dejar dañado nuevamente el acueducto.



La prestataria destacó que “esto es que algo que se logró en menos de 14 horas de trabajo continuo y que realmente implicó el esfuerzo y compromiso de todo el personal de la empresa de todo el distrito de Reconquista, del personal que asistió desde Santa Fe al igual que el de empresa contratista que estuvo involucrada en la asistencia de la obra”.



Nuevo acueducto



Empero, se aclaró que “todo esto va a quedar totalmente superado cuando se ponga en marcha el nuevo sistema que va a abastecer a Reconquista y la zona, esto es el nuevo acueducto, la nueva toma, que ya está prácticamente finalizado y que en los próximos meses se van a hacer las pruebas hidráulicas”.



El vocero de la empresa, Germán Nessier, explicó que “nuestro sistema, a diferencia de la energía, no es binario, no es que hay o no, sino que tiene una inercia el sistema para poder recuperarse, porque tienen que cargarse no solo las cañerías sino también las redes domiciliarias”.



El funcionario adelantó que “esto va a demandar un tiempo más hasta que esté normalizado el sistema a los niveles actuales de prestación, no podemos decir la fecha a ciencia cierta porque también depende del comportamiento del uso, no es estimable fehacientemente de antemano. El sistema se despresuriza y hay que presurizarlo nuevamente”.



En ese sentido, recomendó el uso prioritario para fin humano: “El servicio no debería destinarse en estos momentos para otra cosa que no sea la ingesta o el aseo personal, hay que tratar de cuidar la vida útil del agua restringiendo el lavado de vehículos, de veredas, con fines recreativos, que este momento de lluvias no serían necesarios”, aconsejó.



En tanto, dijo que los trabajos definitivos van a ser anunciados en forma programada: “Seguramente van a demandar algún de afectación del servicio por lo cual se van tomar los recaudos para continuar con la asistencia a usuarios sensibles que son los centros asistenciales de salud”, concluyó.

Cloacas



En las últimas horas y a raíz de las abundantes lluvias que se registran en Reconquista, vecinos del macrocentro alertaron sobre desbordes cloacales. Claudio Tascón, gerente de la planta local de Assa dijo que “en realidad, en los últimos días tuvimos seis reclamos puntuales en toda la ciudad, nada más. O sea que esto está lejos de ser una crisis y en el día de hoy no existe ningún desborde cloacal”.



