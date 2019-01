https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.01.2019

8:05

Cuatro estrenos y una vuelta

Después del Apocalipsis

Cinemark estrena “Máquinas mortales”, con Peter Jackson en la producción y protagónico de Hugo Weaving. También llegan “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, versión animada de la franquicia de Marvel, y “Dragon Ball Super: Broly”, con Goku y sus aliados guionados por Akira Toriyama. “A oscuras” trae cine nacional con Esther Goris, Arturo Bonín y Alberto Ajaka, con música de Lula Bertoldi. Cine América repone “Colette”, con Keira Knightley como la escritora francesa.

“Máquinas mortales”: Ciudades móviles gigantes ahora vagan por la Tierra, persiguiendo y devorando pueblos más pequeños. La fugitiva Hester Shaw (Hera Hilmar) es una de las que deberá cambiar el futuro. Foto: Gentileza Universal Studios



Cinemark estrena esta semana “Máquinas mortales” (“Mortal Engines”), aventura post-apocalíptica dirigida por Christian Rivers y escrita por Fran Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson (también productor, y entre los tres adaptadores de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”), basada en la novela homónima de Philip Reeve. Está protagonizada por Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide y Stephen Lang. Miles de años después de que el mundo fuera destruido en un evento cataclísmico, la civilización se ha adaptado a una nueva manera de vivir. Ciudades móviles gigantes ahora vagan por la Tierra, persiguiendo y devorando pueblos más pequeños para obtener recursos. Tom Natsworthy (Sheehan), un ciudadano de clase baja de la ciudad de Londres, se encontrará a sí mismo peleando por sobrevivir después de encontrarse con la fugitiva Hester Shaw (Hilmar). Los opuestos ahora juntos, deben formar una inusual alianza que podría cambiar el futuro. Todas las arañas Los personajes de Marvel Comics vuelven a la pantalla pero en forma animada, en “Spider-Man: un nuevo universo” (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”), dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, con guión de Rothman y Phil Lord. Las voces originales pertenecen a Liev Schreiber, Mahershala Ali, Shameik Moore, Nicolas Cage, Hailee Steinfeld y Jake Johnson. Desde que Miles Morales fue picado por una araña y adquirió superpoderes, pasa sus días patrullando la ciudad y persiguiendo al villano Merodeador. Para aprender los gajes del oficio, contará con un gran maestro: el mismísimo Peter Parker. Juntos tendrán que hacer equipo con los Spider-Man de diferentes universos para poder enfrentar el peligro de una amenaza inminente. El peor enemigo También llega “Dragon Ball Super: Broly”, cinta animada de Tatsuya Nagamine sobre los personajes creados por Akira Toriyama, que vuelve aquí como guionista. Naohiro Shintani fue el director de animación y Kazuo Ogura como director de arte. Es la vigésima película animada de la franquicia Dragon Ball, y la primera en incluir la marca” Dragon Ball Super”.

Dentro de la etapa Super (que retomó recientemente la saga) se redescubre el enfrentamiento de los héroes con el adversario principal de las películas. Goku y Vegeta se encuentran con Broly un guerrero Saiyan distinto a cualquier otro guerrero que ambos hayan enfrentado en el pasado. En crisis El cine nacional tiene su presencia de la mano de “A oscuras”, de Victoria Chaya Miranda, con guión de Carla Scatarelli y las actuaciones de Esther Goris, Guadalupe Docampo, Francisco Bass, Arturo Bonín y Alberto Ajaka. La música es de la sunchalense Lula Bertoldi (cantante y guitarrista de Eruca Sativa). Lola (Goris) intenta no dejar caer su talento, amenazado por el paso de los años y los eventos irreversibles que arrasaron con su felicidad. Ana (Docampo) buscará sobrevivir a una violenta relación con Víctor (Ajaka) que la acercará al mundo de la prostitución. Lucio (Bass), de la mano de la adicción a la cocaína, destruirá su precaria humanidad. “A oscuras” pretende viajar en la intimidad de personajes solitarios y marginales de la gran ciudad de Buenos Aires que luchan por no caerse y se refugian en sus secretos y adicciones. Este largometraje pone en evidencia la violencia económica, prostitución, mandato de belleza y juventud eterna que toda mujer debe cargar en una sociedad desigual. Un regreso Cine América trae esta semana la reposición de “Colette” (que pasó raudamente por Cinemark a principio de diciembre), dirigida por Wash Westmoreland, quien escribió el guión junto a Richard Glatzer y Rebecca Lenkiewicz. Sigue la historia de la novelista Sidonie-Gabrielle Colette, quién se hizo famosa luego de la publicación de la novela “Gigi” que fue llevada al cine en 1958. En sus comienzos, sin embargo Colette era una escritora desconocida, forzada a firmar su trabajo con el nombre de su esposo. Pero luego de alcanzar el éxito luchó para ser reconocida por su talento.

Keira Knightley se pone en la piel de la escritora, acompañada en el elenco por Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Denise Gough y Aiysha Hart.