El duro tramo, generó múltiples modificaciones

La etapa concretada en la víspera resultó tan exigente como se esperaba. La cuarta de hoy, poseía recorridos diferentes para algunas categorías.

La tercera etapa del Dakar 2019, concretada ayer entre San Juan de Marcona y Arequipa, poseyó 798 kilómetros de recorrido total: 467 fueron de velocidad y los 331 restantes, de enlace.

En ese contexto, los pilotos tuvieron que medirse primero más al norte de la segunda ciudad de Perú, en las zonas de las Dunas Grande y Argentina, para luego subir a 2000 metros de altitud a la región de Cobrepampa, donde las dificultades de navegación echaron por tierra las esperanzas de varios, ya que algunos tramos de fesh-fesh ocasionaron dificultades incluso a los dakarianos más curtidos, en una tercera parte de la especial marcada por tramos rápidos que se alternaban con las dunas de Acarí.

Sin dudas, esta etapa que reunía todos los peligros, el francés Xavier de Soultrait rompió con todos los pronósticos en Motos, después de dos jornadas difíciles y supo aprovechar los reveses de sus rivales para sortear magistralmente el complicado tramo.

El piloto de Yamaha se adjudicó su primera victoria en la competición, con un tiempo de 4 horas 07 minutos 42 segundos; relegando al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien llegó apenas 15 segudos después.

Tercero fue el argentino Kevin Benavídez (Honda), a 2 minutos 37 segundos; cuarto el holandés Adrien van Beveren (Yamaha), a 6 minutos 42 y quinto, el británico Sam Sunderland (KTM), quien arribó a 8 minutos 26 segundos del líder.

En la General es puntero Quitnanilla, con 8 horas 34 minutos 28 segundos; escoltado por Benavídes, con 8.45.51; Sunderland, con 8.46.40; Van Beveren, con 8.47.57 y el australiano Toby Price (KTM), con 8 horas 49 minutos 45 segundos.

En Autos, la clasificación también se modició, debido a las dificultades de Giniel de Villiers y Carlos Sainz. Por su parte, Stéphane Peterhansel (Mini) consiguió librarse de las trampas y rubricó su 42ª victoria en el Dakar, dejando que Nasser Al-Attiyah (ayer segundo) se coloque al frente de la general.

Por su parte, tras su éxito precedente, Sébastien Loeb cedió más de 42 minutos frente al ganador y lógicamente se retrasó.

“Monsieur Dakar” prevaleció con 3 horas 54 minutos 31 segundos; Al Attiyah (Toyota) llegó a 3 minutos 26 segundos; el polaco Jakub Przygonski (Orlen X Raid Team), a 11.47; el saudí Al Rajhi (X Raid Team), a 12.50; el español Nani Roma (X Raid Team) a 18.12 y el francés Cyril Despres (Mini), a 28 minutos 04 segundos.

De este modo, en la General prevalece el príncipe qatarí Nasser Al Attiyah, con 8 horas 34 minutos 08 segundos; escoltado por Al Rajhi, a 6 minutos 48 segundos; Peterhansel, a 7 minutos 03 segundos; Roma, a 12 minutos 02 segundos; Przygonski, a 13 minutos 45 segundos; Despres, a 24 minutos 40 segundos.

En SxS, el español Gerard Farrés (Can Am) parece haberse adaptado a su nueva categoría, como demuestra su primer triunfo de etapa, con 4 horas 35 minutos 58 segundos. El podio se completó con el chileno Francisco López Contardo (Can Am), con 4.38.01 y el ruso Sergei Kariakin, con 4.40.40.

De este modo, en la General prevalece López Contardo, con 10 horas 28 segundos; escoltado por Farrés, a 3 minutos 24 segundos y Kariakin, a 8 minutos 06 segundos.

En tanto, el argentino Jeremías González Ferioli logró poner fin al dominio de Nicolás Cavigliasso en Quads, al conseguir su primer éxtio del año frente a su compatriota, que permanece como sólido líder de la general.

La etapa fue predominantemente argentina: ganó González Ferioli, con 5 horas 16 minutos 03 segundos; escoltado por sus connacionales Cavigliasso (Drag’ons RT), a 1 minuto 44 segundos y Gustavo Gallego, a 10 minutos 50 segundos.

En la General también hay podio albiceleste: domina Cavigliasso, con 10 horas 57 minutos 12 segundos; seguido por González Ferioli, a 29 minutos 52 segundos y Gallego, a 30 minutos 20 segundos.

Finalmente, en Camiones, tampoco hubo cambios en la clasificación, pese a la rebelión del ruso Andrey Karginov, ganador en 2014, que logró imponerse con una ventaja importante sobre el argentino Federico Villagra.

La etapa fue para Karginov (Kamaz), con 4 horas 26 minutos 49 segundos; seguido por dos compatriotas: Dmitry Sotnikov (Kamaz), con 4.31.19 y Eduard Nikolaev, con 4.31.55; Villagra (Iveco), con 4.38.44; más el checo Martin Macik (Big Shock Racing), con 4 horas 44 minutos 14 segundos.

En la General, el podio está conformado por Nikolaev, con 9 horas 28 minutos 51 segundos; escoltado por Sotnikov, a 8 minutos 25 segundos y Villagra, a 14 minutos 12 segundos.