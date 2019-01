Autoahorristas desesperados no pueden pagar las cuotas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se autoconvocaron para reclamar por el vertiginoso aumento de las cuotas de planes de autoahorro. Son de Santa Fe y Paraná. Las Defensorías de esas ciudades acompañan sus reclamos.

Se autoconvocaron para reclamar por el vertiginoso aumento de las cuotas de planes de autoahorro. Son de Santa Fe y Paraná. Las Defensorías de esas ciudades acompañan sus reclamos.

Los defensores del pueblo de Santa Fe y Paraná, Raúl Lamberto y Luis Garay, recibieron este jueves a un grupo de autoahorristas de la región que fueron damnificados por los notables aumentos de las cuotas de los planes para adquirir un vehículo 0 kilómetro. El objetivo de la reunión realizada en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe fue aunar criterios para que los defensores eleven el reclamo de miles de autoahorristas afectados para tratar de encontrar una solución.



Desde hace días atrás, los autoahorristas se convocaron entre sí a través de las redes sociales en Internet, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Paraná, al igual que en otras ciudades del resto del país. Los casos son todos muy similares: las cuotas se fueron a las nubes y los sueldos no alcanzan para pagarlas.



Ese es el caso, por ejemplo, de María Pía García, quien en 2016 compró un Fiat Palio 1.4 base, “a un valor de $ 104.000 pesos. A la fecha me lo están cobrando $ 550.000, y la cuota que empecé pagando a $ 1.000 hoy me cuesta $ 11.500. Ya pagué 50 cuotas y todavía me quedan 30”, describió con angustia. “Si quiero saldarlo, hoy me piden $ 250.000, y no los tengo”.



— ¿Pudo pagar la última cuota de $ 11.500?



— La pagué dejando de pagar la luz, el cable y otros servicios, con quienes tuve que firmar convenios de pago. Es que tengo garantías y si no pago las atosigan y me sacan el auto. Tengo dos cuotas atrasadas, que me generaron una deuda de $ 18.000, con una multa de $ 6.000 por atrasarme en el pago. Esa no la pude pagar, y la cuota sube, sube y sube todos los meses de a mil pesos.



Martín Cabrera es otro autoahorrista afectado, de la ciudad de Paraná. “La gente no sabe cuánto va a pagar el mes próximo. Los aumentos mínimos son de $ 500 todos los meses”, aseguró y detalló su situación personal: “Tendría que estar pagando de cuota $ 3.800 y hoy por hoy pago $ 9.000. Son 84 cuotas y en mi caso tengo pagas 30”.



Pero los de García y Cabrera obviamente no son casos aislados. En la misma situación se encuentran al menos más de mil autoahorristas de Santa Fe y Paraná, quienes integran grupos en Facebook y otras redes, de los cuales unos 400 son de esta ciudad y se vincularon entre sí en el transcurso de la última semana.

Gestiones oficiales



Los representantes de estos grupos de damnificados fueron escuchados por Lamberto y Garay, quienes iniciarán ahora de manera conjunta una gestión ante la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). “Estamos recibiendo la misma preocupación de parte de vecinos de toda la provincia, el reclamo llegó a todas las delegaciones, al igual que en todo el país”, resaltó Lamberto, quien reconoció que “es un tema complicado, pero debemos llegar a las autoridades nacionales”.



Por ese motivo, iniciarán gestiones ante la Dirección Nacional de Persona Jurídica, que es la autoridad de aplicación en la materia, porque “sí o sí se tiene que encontrar una solución”, ya que “los vecinos compraron sus vehículos en una realidad que no es la de hoy, y es imposible aplicar procesos inflacionarios a personas que no pueden afrontarlo”, dijo Lamberto. Y agregó en el mismo sentido que “debe haber mecanismos correctivos que permitan que el ciudadano que compró de buena fe pague cuotas que sean posibles de acuerdo a sus ingresos”.



Mientras esperan una solución, los autoahorristas paranaenses realizaron varias caravanas de protesta multitudinarias para visibilizar su problema, mientras que los santafesinos convocan ahora a la primera a realizarse en esta ciudad el domingo próximo, desde las 19, con una concentración en la Costanera a la altura del Club Regatas.