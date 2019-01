Andy Murray anunció que se retirará en 2019

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El escocés reveló que sufre dolores de cadera demasiado intensos que le impiden jugar con normalidad.

Andy Murray, uno de los mejores tenistas de los últimos tiempos, anunció este jueves que que planea retirarse de la actividad profesional en 2019.

El escocés reveló que sufre dolores de cadera demasiado intensos que le impiden jugar con normalidad. Así, espera poder estirar su carrera hasta después de Wimbledon, pero no descarta retirarse luego del Abierto de Australia que se está disputando.

Si bien declaró que espera poder llegar hasta Wimbledon antes de retirarse, lo cierto es que siente que los dolores de cadera que sufre son demasiado grandes: "No estoy seguro de poder aguantar el dolor cuatro o cinco meses más", sostuvo.

“Puedo jugar con limitaciones y dolor, pero no me permite disfrutar compitiendo o entrenando", explicó el ex número uno del mundo.

Tras finalizar la conferencia de prensa en la que realizó el anuncio, el escocés se retiró entre lágrimas.