Extraviar el DNI, una extraña costumbre de los santafesinos

Durante el 2018, más de 100 documentos de identidad perdidos se devolvieron a la Oficina de Objetos Extraviados del municipio. También se pierden carnets de obras sociales y tarjetas de débito y crédito.

La gente anda por la calle un poco perdida. Quizás por esa alienación urbana que lleva a descuidar en momentos fugaces un carnet, una carpeta con documentación valiosa, unos anteojos recetados, una tarjeta de débito o crédito. En el Municipio existe desde 2013 una Oficina de Objetos Perdidos, donde toda persona de buena fe que encuentra alguno de éstos puede acercarlo (también llevarlo al centro de distrito municipal más cercano). El objetivo de esa oficina es recepcionarlo cada cosa extraviada y tratar de devolvérselo al dueño.

Se creó por una ordenanza de 2010. A los pocos años comenzó a funcionar, con resultados dispares. Ahora se busca dar más visibilidad a su función de servicio, e incluso se está evaluando abrir otra sede en la Terminal de Ómnibus, donde se puedan recibir objetos extraviados: la terminal es el lugar por donde más circula, pasa y entra gente de toda la ciudad.



Según los datos de la oficina, durante el 2018 se recepcionaron (tanto en su sede, Salta 2840, como en los centros distritales) 197 objetos extraviados. El 50% fueron DNI; el 26% carnets de obras sociales (principalmente de Iapos) y un 9%, tarjetas de débito y crédito. También se encontraron cédulas policiales y carnets estudiantiles (del boleto urbano universitario y de medio boleto estudiantil, incluso libretas académicas), llaves y anteojos recetados.



De 197, 106 (el 85%) fueron devueltos, en algunos casos a particulares con quienes se logró dar (mandándoselos al domicilio si figura un número en guía, por ejemplo) y, en otros, enviando documentos personales recepcionados al Registro Civil o las tarjetas de crédito a las correspondientes entidades bancarias. Las personas que llaman para hacer consultas son casi permanentes.

Un servicio



“Hoy la gente sigue llevando las cosas extraviadas que encuentra en la calle a las radios locales. Nosotros tratamos de que esta oficina y el servicio que ofrece se conozca más”, le dice a El Litoral el director de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad, Carlos Medrano. Lo más complicado de devolver son los anteojos recetados: es casi imposible dar con su dueño, lamentablemente. Dependiendo de cada caso, un par de anteojos prescriptos por un oftalmólogo puede llegar a costar $ 3.000.



“Todo lo que es documentación es más fácil hoy renovarlo. Pero demanda tiempo, ir a hacer el trámite, hacer cola, esperar. Nosotros mandamos las tarjetas de débito al banco (para que la entidad se comunique con su cliente y le notifique del extravío). Quizás ese documento extraviado está en la oficina, y la gente, de contactarse, puede ahorrarse todo ese trámite”, agrega el funcionario. Hay muchos carnets del Iapos que fueron recepcionados. También es algo común.



El número de los DNI extraviados que se recepcionaron “es notorio”, dice Medrano. “Y si sumamos la cantidad de consultas que recibimos de vecinos que quieren saber si su Documento Nacional de Identidad está extraviado, se quintuplica el número”, agrega.



No se recepcionan tantas llaves ni anteojos. Pero transcurrido el plazo de un año (de acuerdo a lo que dice la ordenanza que creó la oficina), todo objeto recibido (como extraviado) y que no pudo ser devuelto a su dueño (por no poder ser éste identificado) es enviado a instituciones de bien público de la ciudad, para que sean donados. “El año pasado hicimos donaciones de cosas que quedaron en un limbo y no pudimos devolver”, agrega Medrano.



Finalmente, otra de las intenciones para este año (además de abrir una sede en la terminal de ómnibus) es reforzar la cartelería informativa y la difusión sobre la existencia de la oficina en los centros de distrito. “Es importante que el vecino sepa que existe”, concluyó el director.

Contacto



La Dirección de Derechos Ciudadanos queda en Salta 2840. Allí funciona la Oficina de Objetos Perdidos y Documentación Extraviada, donde pueden acercarse objetos encontrados (también puede hacerse en oficinas de distrito del Municipio). En esa oficina, además, se ofrecen servicios de derecho del consumidor, de mediaciones comunitarias, orientación jurídica y asesoramiento para inquilinos, etc.

Para consultas, la gente se puede comunicar al teléfono 4574119, o por e-mail a derechosciudadanos@santafeciudad.gov.ar. También, comunicarse a la línea de atención gratuita del municipio: 0800-777-5000.