Hoy arranca el Festival del Pescador

Sábado 12.01.2019

El encuentro anual sauceño comenzará esta noche, con la actuación central de Luciano Pereyra, pero tendrá a numerosos músicos de Santa Fe y la región en su grilla.

Entre las figuras locales que actuarán en la 35ª edición del Festival Folclórico Provincial del Pescador, que tendrá lugar desde esta noche y continuará hasta el lunes en el balneario Don Roque de la localidad de Sauce Viejo, se encuentra el Grupo Setúbal, liderado por José Luis Milazzo (voz y guitarra) y Fabio Milazzo (voz, guitarra y charango).

Cuentan los artistas: “Si bien el 2018 fue un año tranquilo podemos destacar que hemos estado bastante abocados a la parte creativa del grupo preproduciendo el próximo disco, que teniendo en cuenta que es un trabajo que demanda mucho tiempo, hemos podido avanzar en el proyecto que tan entusiasmado nos tiene para poder acercárselo a nuestro público lo antes posible”.

“Durante el pasado año, hemos tenido el honor de ser convocados por la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín para interpretar parte de la obra de don Mario Millán Medina. También fue de nuestro agrado participar del Patio del Chamamé en dicha ciudad de Cosquín, evento folclórico que invita a distintos artistas del país a representar su región a través de la música”, destacan.

Y agregan: “Por último, hemos cerrado el año participando en la grabación de lo que es la nueva cortina musical del reconocido programa radial ‘Campamento litoral’ como una iniciativa de los compositores Gustavo Machado y Diego Alberto. Nos sentimos muy privilegiados de poder estar presentes en dicha canción ya que en ella participaron los más reconocidos músicos y artistas santafesinos, y sobre todo por tratarse del prestigioso programa que desde hace tantos años difunde la música de los artistas locales y nacionales, una creación de don Pedro Oscar Roteta que en la actualidad es conducido por Silvina Cian”.

En este momento, “además de continuar con la ya mencionada preproducción del disco, nos encontramos desarrollando el nuevo show de verano para los festivales a los cuales hemos sido convocados”, afirman. “El repertorio del espectáculo que armamos cuenta con la particularidad de revivir canciones de aquellos poetas que han marcado nuestra huella en la música folclórica de Santa Fe, y con el humilde aporte que nuestras composiciones le dedican a nuestra tierra natal”.

Y rematan: “Volver al Festival del Pescador este año tendrá un sabor muy especial para nosotros que nos genera muchas expectativas, si tenemos en cuenta que en el año 2017 recibimos el premio Consagración que representa el máximo galardón del evento. Sentimos una gran responsabilidad de volver, sobre todo porque representa una oportunidad única de estar en contacto con nuestra gente, en ese paisaje con el cual músicos, artistas, organizadores y público en general nos sentimos tan identificados. Es la fiesta que todos los santafesinos y sauceños esperamos durante todo el año, así que será un orgullo enorme volver a pisar ese imponente escenario”.

Chinita linda

Cuenta Ángeles Deló sobre sus logros el año pasado y cómo encara este 2019: “El 2018 va a quedarse en mi mente como uno de mis mejores años musicalmente hablando. La realidad va superando los sueños, o al menos en mi caso. Dios me permitió cumplir sueños que yo creí inalcanzables. Mi año empezó con dos invitaciones especiales: Mi paisano Monchito Merlo me hizo parte de su concierto en el Festival del Pescador, de Sauce Viejo para compartir juntos el chamamé ‘Santa Fe’, de su autoría, fue hermoso, inolvidable; sentí una emoción inmensa, siendo que es uno de los referentes de nuestra música y de nuestra provincia. Una semana después, Santa María de Punilla (Córdoba) me recibió, en la Fiesta Chayera de Sergio Galleguillo, otro de mis grandes sueños. Cuando volví de esa gira por Córdoba, a horas de llegar a casa (San Justo), me esperaba Romang (Santa Fe) y la Fiesta del Sol, tenía la invitación del Chaqueño Palavecino para cantar en dicha fiesta, fue increíble, me produjo llanto de emoción; no podía creer lo que estaba viviendo, que no me esperaba semejante invitación”.

La sanjustina agrega: “El chamamé se convirtió en mi himno, en cada uno de mis conciertos. Durante el año, en mi provincia, seguí visitando los medios del interior y me recibieron distintos festivales, entre ellos: La Fiesta del Amarillo en Helvecia, la Fiesta del Arte Nativo en Elisa, la Fiesta Nacional del Ferroviario en Laguna Paiva, Fiesta Nacional de Colectividades en la ciudad de Rosario. En el 2019, sigo soñando, con más fuerzas, mi frase: ‘Este sueño ya lo cumplí, ahora tengo que buscarme otro’. Para empezar, este año, me preparo para el querido Festival del Pescador, con canciones nuevas, y canciones que ya venía cantando; mi noche es la noche de Abel Pintos, el lunes 14 de enero y me siento muy feliz de poder ser parte, otro año más, de la grilla de artistas”.

Sobre lo que viene señala que quiere “seguir llevando mi música por las diferentes provincias del país, ya pasamos por Buenos Aires, Salta, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y este año, mi meta, es Tucumán, entre otros lugares; también ya comencé a trabajar en un próximo disco, obviamente folclórico, pero, más abarcativo, con huaynos, chacareras, zambas, y claro chamamé y música de mi región, pero ya no sólo del Litoral, como el disco que estoy despidiendo. Incluso ya pensé hasta su nombre”.