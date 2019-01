https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esperada serie

Game Of Thrones: el domingo se conocerá la fecha de estreno

La última temporada comenzará en abril, pero no se sabe qué domingo.

Jon Snow y Daenerys Targaryen, se los verá muy juntos en la última temporada de GoT Foto: Gentileza



El Litoral HBO sigue jugando al misterio con Game Of Thrones. Mensajes entre líneas, imágenes del set, rumores todo sirve para incrementar las ansias de los fanáticos. Hace una semana dejaron trascender las primeras imágenes de la última temporada. Sansa Stark recibe con los brazos abiertos a su medio hermano Jon Snow y a Daenerys Targaryen. “El norte es suyo”, le dice. Ahora, la cadena televisiva difundió una especie de conversación a modo de chat que, al parecer, indicaría una nueva pista: cuándo será la fecha de estreno. Como ocurrió con las temporadas anteriores, GoT se transmite los domingos en Estados Unidos. HBO detalló que el anuncio de la fecha de estreno se dará antes del inicio de la nueva temporada de True Detective este domingo 13 de enero I'm asking the important questions. pic.twitter.com/dYDiI11d1c — HBO (@HBO) 11 de enero de 2019

