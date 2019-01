Madelón: "¿Qué veo?, que estamos bien pero nos cuesta hacer goles"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.01.2019 - Última actualización - 15:24

15:21

El entrenador rojiblanco habló de la inminente llegada de Cuadra e insiste en sumar algún volante y un delantero más. Dice que Acevedo se va a quedar y que Jesús Méndez y el ecuatoriano Pita no son prioridades para incorporar al plantel.

Enrique Cruz (h)

(Enviado Especial a Mar del Plata)



Después del partido, bajo un sol fuerte y sólo soportable por el viento, protagonista permanente e irresistible en Mar del Plata, charlaba con Rodrigo Llinas, el entrenador de arqueros de Unión y hacíamos una cuenta de esta pretemporada. Entre la vuelta al entrenamiento (el 3 de enero) y el partido con River (el 23 de este mes), apenas habrá 20 días. De esos, sacando los de descanso y el viaje a esta ciudad, la conclusión es que la pretemporada durará 14 días. ¿Qué significa?, que hay que poner al equipo rápidamente a punto, pensando en una primera parte del año que pasará rápido: en abril se termina la Superliga, luego vendrá la Copa de la Superliga (donde hay eliminación directa y pude durar poco la participación), más la Sudamericana.



Por eso, lo que se vio ante Aldosivi debe dejar conforme a Madelón en lo que se refiere al orden y a la idea de juego. Unión será un equipo corto, que achicará espacios en su propio terreno y que tratará de manejar con criterio la réplica en contragolpe. Algo de eso se vio, sobre todo cuando Corvalán marcó el 1 a 0 con el que Unión ganó el partido principal. Bien en defensa (dos o tres atajadas clave de Nereo Fernández) y con esa deuda que cuesta saldar: la de los goles de los delanteros, que se hacen desear.



-¿Qué ves en el equipo, Leo?



-Nos cuesta hacer goles. No estoy preocupado, el balance es bueno, el funcionamiento del equipo fue aceptable, faltaron Bottinelli y Mazzola, falta que agarren ritmo los nuevos, pero nosotros tenemos que apuntar a llegar bien al partido con River. Estamos bien, la cancha de APAND es buena, los muchachos quieren salir y mejorar. Quiero que recuperemos eso de equipo rabioso, con furia, compacto, impenetrable. En la última etapa del torneo nos abrimos mucho y fuimos displicentes. Eso no me gustó.



-¿Va a venir Cuadra?



-Lo estamos manejando bien, hablé con el pibe, no quiero adelantar nada hasta que no se haga. Sé que Troglio lo llamó muchas veces porque lo quiere… ¡Qué se yo…! El pibe se despidió de mí diciéndome que me veía en Mar del Plata, pero vieron cómo es el fútbol… Y antes que me pregunten, les digo que seguimos buscando variantes, recambio, porque hace un tiempo que venimos siendo los mismos y no quiero que el plantel se desgaste, algo que puede ocurrir cuando te ves todos los días durante mucho tiempo. No digo que este sea un problema, pero a veces suele pasar.



-A propósito de eso, ¿cómo están Mazzola y el uruguayo Méndez?



-Vienen de un mes sin estar en un plantel, les sacamos diez días de ventaja y eso se va a notar. Venían moviéndose con algunos profesores amigos, hacían pasadas, mucho trabajo físico, pero no es lo mismo. Lo bueno es que en sus equipos jugaban y lo hicieron hasta diciembre.



-¿Qué expectativas tenés en los chicos que trajiste?



-Recién hablé con Godoy y con Calderón, que en el futuro serán buenos referentes y tienen que ser los estandartes en el día de mañana. Se lo dije recién a los dos, cuando terminaron los partidos. Comas me gusta mucho, a Machuca y al “Monito” Duarte les falta un poco más porque son más pibes, pero van a andar bien. Ríos tiene mucho de Zabala. La verdad es que tengo mucha fe en ellos.



-¿Seguís diciendo que es complicado el mercado de pases?



-Mirá, recién hablé con el técnico de Aldosivi y me dijo que les cuesta mucho traer jugadores y eso que esta ciudad es hermosa, que a cualquiera le podría gustar venir a vivir a Mar del Plata y fijáte el predio bárbaro que tienen. A Boca también le cuesta, pero bueno, ellos eligen. Traen lo que quieren y no lo que pueden.



-¿Tenés que se te vaya algún titular, caso Acevedo, por ejemplo?



-En esto quiero ser claro. Vamos al caso Soldano. Yo me daba cuenta que andaba ahí con el teléfono, pendiente de algún llamado, como en otra cosa. Esto se dio en los últimos meses y se notaba. Ya no era el pibe al que hace cuatro o cinco años le decía que cabeceara la pared e iba y lo hacía. Hablé con el Chaco Acevedo. No soy el dueño de su vida y capaz que viene un día de éstos y me dice que se va, pero a mí me aseguró que se quedaba. El sabe que tiene que pagar una cuenta, como yo o cualquiera de los jugadores. Para irse, tiene que hacer las cosas bien.



-¿Y De Iriondo?



-Le haría bien una salida, para ponerse a prueba él mismo. Ustedes vieron cómo es esto, si juego estoy contento y si no juego estoy enojado. El fútbol es así. Pero si no le sale nada, es bienvenido en el equipo porque a mí me ha respondido.



-El presidente de la Afa dijo recién que al fútbol argentino le vendría bien que un equipo chico salga campeón. ¿Te parece algo potable o es imposible?



-Nunca veo imposible que un equipo como Unión o Colón pueda ser campeón. Parece que los títulos llegaron hasta Rosario nomás, porque faltamos nosotros y los cordobeses. Pero fueron campeones Argentinos, Arsenal, Banfield, es cuestión de mentalizarse. En Unión hice volar mi imaginación, convencí a los jugadores, al cuerpo técnico, a ustedes, que este plantel podía entrar en una copa. Lo hicimos y casi nos metimos en la Libertadores… Los únicos que pueden asegurar que van por el título son Boca y River. El resto tenemos que arrancar de un objetivo más humilde y ver qué pasa. Pero para mí no es algo imposible.



-¿Jesús Méndez?, ¿Jacson Pita?



-A Jesús Méndez lo traje de Suiza a Central, es un “hijo futbolístico” para mí, pero nosotros necesitamos un jugador de más dinámica, concretamente digo que no es la primera opción que tenemos. Viene de un año que no jugó mucho. Busco sumar algún volante más, porque además de los que juegan, el recambio son los pibes y quiero que vayamos de a poco con ellos. No estaría mal que venga algún jugador que vaya por derecha o por izquierda. En cuanto al ecuatoriano Pita, hoy te digo que no. Es un muy buen jugador, hablé con Gustavo Quinteros, lo tuvo en la selección y me dijo que es para tenerlo en cuenta, pero es un proyecto. Además, es ecuatoriano y puede llevarle un tiempo de adaptación. Si fuese un uruguayo o un paraguayo es diferente, porque se acostumbran enseguida. A este chico le puede llevar un tiempo y esto se termina en dos meses y medio.



>>> Andereggen a Suiza… ¿Baja opción?

El delantero Nicolás Andereggen fue cedido a préstamo al Zurich de Suiza, donde jugará por un año y se habría acordado una opción de 1.000.000 de dólares por el pase definitivo, más un porcentaje de una futura venta.

El juvenil, hoy de 19 años, al que Madelón hizo debutar con 16 años, viene de hacer muchos goles en reserva pero no ha tenido chances en el equipo principal, seguramente porque no entra en los planes del entrenador.

También se pudo saber de manera extraoficial que el préstamo que Unión pagará por Cuadra es de 250.000 dólares. En este caso, si se compara con lo que San Lorenzo pedía por Gudiño, se puede decir que el valor que se abonará por el joven delantero que viene de Racing, no es alto.