TNT estuvo nada feliz: dura derrota ante Parra

Fabián Maidana perdió su invicto en el ring y le dio un dolor de cabeza a su hermano, el Chino, quien debutó en su nuevo rol de promotor. El venezolano Jaider Parra venció a TNT por decisión unánime, en el combate desarrollado en el Polideportivo marplatense. La gente silbó, por momentos, la flojísima labor del santafesino.

Enrique Cruz (h) | Enviado Especial a Mar del Plata

Hizo acordar y mucho a lo que pasó hace varios años atrás, cuando en el Campo Universitario de Santa Fe, el Zurdo Vázquez caía ante Vernon Phillips en una pelea que luego siguió en los escritorios porque el fallo (la descalificación del Zurdo) fue anulado. Nada de esto pasó en el Polideportivo de Mar del Plata, el mismo lugar en el que Argentina perdió aquella final de Copa Davis ante España, en cuanto al desenlace del combate. Pero lo que se puede matizar como una comparación, es que, como aquella vez hace más de 27 años, se había armado todo para que el boxeador en ascenso (el Zurdo en ese entonces estaba tercero en el ranking del CMB) pudiera seguir escalando.

Y se dio lo inesperado, lo sorpresivo a priori –no por lo que pasó arriba del ring- y lo que ninguno de los asistentes en la espectacular y veraniega noche marplatense podía imaginarse. TNT Maidana, el vigoroso (salvo anoche) boxeador en ascenso, perdió en una decisión unánime de los jurados (98,5-94, 98-94,5 y 97,5-95,5) ante el veterano venezolano Jaider Parra, que sueña con tener una nueva posibilidad mundialista a pesar de estar, supuestamente y por edad (36 años) ya en la curva descendiente de su carrera.

Hubo dos elementos que pintaron de cuerpo entero el cuadro de situación: 1) el silbido del público en varios pasajes del combate; 2) que el Chino Maidana, quien hacía su debut como promotor montando un espectáculo con condimentos propios de todo lo que él mismo, como boxeador, vivió en tantas incursiones internacionales (sobre todo en Las Vegas, la meca actual del boxeo), haya subido en dos ocasiones al rincón para “aleccionar” a su hermano.

“¡Es el último round, llevátelo por delante!”, le dijo el Chino a su hermano cuando subió antes de la salida a disputar el décimo asalto de la pelea, que terminó encuadrada en la categoría welter. No hubo caso. O en todo caso, sí. Fue el único momento, en esos segundos finales, donde se vio a Fabián Maidana con otra actitud, yendo a gastar los últimos cartuchos que le quedaban desde lo físico para conseguir un triunfo por la vía rápida que era imposible que pudiera llegar.

Fue decepcionante la actuación de TNT. Al menos para quiénes mantienen la expectativa de que pueda sacar la cabeza en este difícil mundo del boxeo para aspirar a llegar a lo más alto, como lo consiguió su hermano. El record de 16 combates (12 de ellos ganados por nocaut) hacían suponer otra cosa, más allá de que se sabía que enfrente tenía a un venezolano que no era ningún “paquete”.

Fabián Maidana nunca mostró el ímpetu, el vigor y las condiciones mínimas indispensables para conseguir lo que su propio hermano –otra clase de boxeador, sin dudas- le pidió en las dos oportunidades que subió a su rincón a aconsejarlo. Estuvo lento, demasiado cuidadoso, no se metió nunca en el cambio de golpe por golpe que podía llegar a beneficiarlo. En realidad, este último concepto es relativo, porque Maidana, a excepción del último round o en algunos pasajes del quinto asalto, cuando ya seguramente empezaba a escuchar algunos murmullos negativos de parte de la gente para con su actuación, trató de asumir la iniciativa de una pelea que tuvo a Jaider Parra como el más claro a la hora de saber cuál debía ser la estrategia.

Más todavía, cuando TNT buscó avanzar, enseguida apareció una mano de Parra, no sólo para frenarlo, sino también para comenzar a preocuparlo. Ninguno de los dos estuvo jamás en peligro, lo cuál refleja claramente de qué manera se desarrolló un combate en el que Parra, diez años mayor que TNT, demostró mejor técnica y más claridad en su plan de pelea.

¿Sorpresa?, sin dudas. Fue sorpresa. En el mundo del boxeo, las apuestas están a la orden del día. Y los pronósticos también. El Chino Maidana no armó un festival para el lucimiento de su hermano, no trajo un “paquete”, no buscó la ganancia económica solamente (objetivo escencial de la puesta en escena de un espectáculo de esta naturaleza). Le trajo a TNT un boxeador como para probarlo. Pero estoy seguro de que en la intimidad, nadie del clan Maidana podía esperar semejante desenlace. Como hace 27 años, cuando aquél morenito llamado Vernon Phillips hizo que esa noche de boxeo en el Campo Universitario de Santa Fe, terminase mal.

El Chino, lleno de bronca

Llegó al estadio pasadas las 10 de la noche con un “look” como para que no pase nunca desapercibido. Se sacó mil fotos y recibió las mejores ovaciones de la noche. Marcos Maidana, el Chino, debutó de esta manera como promotor de una velada muy bien presentada y en un escenario acorde, dando de pensar que aquello que dijo de un posible reto para una tercera pelea con Mayweather sólo forma parte de algo tirado al azar, más que de una posibilidad.

El Chino siguió atentamente el desarrollo de los combates preliminares (en ninguno hubo nocaut) y, naturalmente, la pelea de su hermano. Tanto que no pudo con su genio y en dos ocasiones subió al rincón para darle indicaciones.

Una vez conocido el fallo de los jurados, salió raudamente del estadio acompañado por familiares, amigos y guardaespaldas. Se notó la desazón del Chino por lo ocurrido en el ring.