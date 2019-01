https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lado B de la política Antes de la adhesión

María Eugenia Bielsa cuidó detalles de la confirmación de su precandidatura a gobernadora y sólo ella estuvo mano a mano con periodistas, camarógrafos y fotógrafos que participaron del anuncio. En los detalles de la organización del anuncio estuvo el concejal local Juan Cesoni quien estuvo desde muy temprano en el lugar. Después apenas se lo vio pasar a saludar a Martín Gainza, ex director de Anses Litoral. No obstante, el fotógrafo de El Litoral tomó el momento de la llegada de la ex vicegobernadora al lugar donde en el asiento delantero del auto estaba la diputada Silvina Frana quien a la tarde confirmó en redes el respaldo a la arquitecta rosarina.