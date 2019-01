"Chasquibum" de campaña: en Twitter los políticos no se tomaron vacaciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde funcionarios, asesores de prensa y militantes de las tres fuerzas más importantes de la ciudad (FPCyS, Cambiemos y PJ), todos participan en esa red social con adhesiones a sus candidatos preferidos, pero principalmente con chicanas. Un “petardeo” cruzado que busca imponer precandidatos o “elogiar” gestiones.

Luciano Andreychuk | landreychuk@ellitoral.com | @landreychuk

Para los de 30 y 40 años, la memoria emotiva indicará que el “Chasquibum” eran un tipo de pirotecnia que hacía un chasquido explosivo al hacerla reventar contra el suelo. Unos recordarán bromas familiares, como dejar varias de estas bolitas debajo de una alfombra para que quien pisara se asustara con el estallido; otros las usaban para asustar a las tías en las fiestas. Bueno pues: el “Chasquibum” puede usarse como una metáfora política de Twitter de cara a las elecciones de 2019.



Esa red es la preferida por la clase dirigencial para comunicar, replicar, mostrar. Y los usuarios (militantes y trolls) la utilizan para criticar, desacreditar, “chicanear”. A favor o en contra, según la ocasión. A Twitter la incluyen como la Ira en los “Siete Pecados Digitales”, un parangón con el relato bíblico. En la plataforma del pajarito azul, los políticos (sus seguidores y sus opositores) no se toman vacaciones. La campaña ya empezó en la ciudad y con ella el “petardeo”, porque este año se elige todo: desde el cargo de gobernador hasta el del intendente, más 9 bancas del Concejo.



¿Es acaso Twitter una “nube” donde habita un signo interminable, que se reconfigura toda vez que un usuario lo toma para sí y lo responde, lo retuitea, arroba a alguien? Todo indica que sí: Charles S. Peirce, el padre de la semiótica (ciencia que se dedica al estudio de los signos) hablaba de la semiosis infinita hace ya un siglo. En tanto represente algo, un signo puede generar una cadena de representaciones ad infinitum. Twitter tiene un poco de algoritmo peirceano, más aún en política.



Intención de voto



Un dato publicado en un medio gráfico dio cuenta (a diciembre de 2018, y según una encuestadora privada) de una intención de voto favorable hacia el actual intendente José Corral (uno de los precandidateables a la gobernación por Cambiemos), por sobre los ya confirmados y alistados para la Casa Gris: Antonio Bonfatti (PFCyS) y María Eugenia Bielsa (PJ). Se espera la definición pública y oficial del senador justicialista Omar Perotti, pero es casi un hecho que también competirá.



Funcionarios, concejales del sector político que gobierna la ciudad y militantes salieron a difundir y “celebrar” el dato. Adriana Molina (secretaria ejecutiva del Ente de Coordinación Área Metropolitana Santa Fe) retuiteó varias veces esa información. Hizo lo mismo otro funcionario, Juan Martín, secretario de comunicación del Municipio.



No demoraron las críticas: “¿La provincia se está ‘derechizando’? ¿Del socialismo al Pro? Eso sí es un cambio...”, escribió con sorna un usuario. Otro fue más pragmático: “Che, arreglen los baches de la ciudad”. “A nivel municipal la gente quiere un cambio, no así en provincia”, respondió un usuario cercano al socialismo.



El actual concejal de la UCR-Cambiemos, Carlos Pereira, también retuiteó ese mensaje. Pero además publicó un tuit crítico contra la gestión del FPCyS: “Dos años después parece que van a empezar con la restauración de la Casa del Brigadier, que la desidia hizo que se derrumbara, y la impericia que las obras no comenzaran”. Añadió dos capturas con notas de El Litoral: una de 2017 (cuando se derrumbó la Casa) y otra reciente, con el anuncio de la adjudicación de los trabajos de restauración en ciernes.



Le respondió un asesor de prensa del socialismo: “Sí, vamos a empezar (por el inmueble patrimonial). Y como ocurre con todo en la gestión provincial, la vamos a terminar. ¿El trencito (urbano) cuánto lleva sin andar? ¿Las calles cuándo las van a empezar a arreglar? ¿Qué pasó con la Casa de Sor Josefa? ¿El desagüe Espora? El silencio es salud, Carlitos”, le aconsejó al edil. Varios siguieron. “Chasquibum”, petardeo.



José Corral sólo retuiteó en los últimos días noticias “positivas” de la ciudad y el país. Puede que esté de vacaciones, porque en general tiene un uso muy activo de esa red social. Albor Cantard, el elegido como precandidato a intendente de la ciudad, es de utilizar poco esta red social. Y cuando lo hace, es moderado. Se muestra con vecinos, en un video se lo ve tomando mates, se “humaniza” a sí mismo como candidato.



En el Frente



El concejal Emilio Jatón (“precandidateable” a la intendencia por el FPCyS, aunque aún no lo definió) publicó dos tuits políticos en sentido estricto. Raro en él: por lo general tuitea sobre las “bondades” de la gestión frentista. “El pedido de endeudamiento a la Agencia Francesa nunca llegó al recinto. Si el proyecto hubiera ingresado lo habríamos acompañado. Otra vez el intendente (Corral) lejos de la verdad y de la gente”, escribió. Es un pedido de endeudamiento del Ejecutivo por U$ D 12 millones para remodelar el Mercado Progreso y el edificio del ex Liceo Municipal, y activar allí la labor de los emprendedores locales, no fue concedido por el Concejo.



El ex periodista recibió una catarata de respuestas, la mayoría malas. “Incomprensible la actitud de los concejales del FPCyS, que le dan la espalda a los emprendedores y diseñadores de la ciudad”, escribió un usuario. “Poco serio Emilio, lástima que le des la espalda a tanta gente que día a día quiere crecer y progresar como son los emprendedores de nuestra ciudad”. Y otro. Y otro más. Y así.



Leandro González, también edil frentista, es un furibundo usuario de Twitter. Tuitea y retuitea noticias “negativas” sobre la gestión la gestión municipal y nacional. Días atrás escribió un tuit muy crítico sobre el aumento de la tarifa de colectivos: “Cambiemos golpea a la economía familiar que a duras penas lograr sobrevivir en una economía deficitaria y recesiva”. El mensaje-signo fue replicado por usuarios cercanos al FPCyS. Semiosis infinita.



PJ y gestión



La estrategia del también precandidateable a la intendencia Ignacio Martínez Kerz (PJ) es —en su mayoría— mostrar gestión, contacto y cercanía con los vecinos de la ciudad. “Hoy jueves llevamos a los vecinos de Fonavi Docente nuestro proyecto de recuperación integral del barrio. Proyectos surgido a raíz de lo que recogemos de cada recorrida. Proyectos que son todos los vecinos”. “Gracias a todos por acercarse y estar. No hay mejor forma de llevar adelante nuestra tarea que con los vecinos acompañando. Gracias (al barrio) UPCN Punta Norte”, fue otro posteo reciente. Las fotos que añade, siempre junto a la gente de barrio.



Silvina Frana, diputada nacional del PJ, usa una estrategia similar: muestra gestión pero con un agregado: críticas al gobierno nacional. “Desde Santa Fe rechazamos el nuevo tarifazo en los servicios y en el transporte, que suma aún más a la difícil situación que estamos viviendo los argentinos”, escribió. En su último tuit expresó su apoyo a la precandidatura a la gobernación de María Eugenia Bielsa. ¿Será la precandidata a la intendencia por Santa Fe por el espacio de la ex vicegobernadora?