Lunes 14.01.2019

8:05

Declaraciones

Daniel Scioli: "No volvamos a perder una elección presidencial por ir dividos"

En un llamado de unidad al Peronismo, el ex gobernador bonaerense aseguró que "no se trata de desarrollar una alternativa en contra de o para sacar a alguien, sino que se trata de recuperar los derechos perdidos".

Foto: Archivo



