https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.01.2019 - Última actualización - 9:48

9:37

El largometraje del mexicano Alfonso Cuarón recibió cuatro premios, entre los que se destacan el de mejor película y mejor director. Además, la lista de ganadores en la antesala de los Oscars

Conoce la lista de los ganadores "Roma" se llevó todos los aplausos en los Chritics Choice Awards 2019 El largometraje del mexicano Alfonso Cuarón recibió cuatro premios, entre los que se destacan el de mejor película y mejor director. Además, la lista de ganadores en la antesala de los Oscars El largometraje del mexicano Alfonso Cuarón recibió cuatro premios, entre los que se destacan el de mejor película y mejor director. Además, la lista de ganadores en la antesala de los Oscars

Se llevó a cabo este domingo por la noche la edición número 24 de los Critics' Choice Awards, que reconocen a lo mejor del cine y la televisión a nivel mundial. La ceremonia se realizó en The Barker Hangar de Santa Mónica, California, con la conducción del actor norteamericano Taye Giggs.

Reconocidos por ser la antesala de los Oscar, los Critics' Choice Awards 2019 tuvieron como principal protagonista al largometraje del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, dramático film en blanco y negro que recibió cuatro premios: mejor película, mejor director, mejor fotografía y mejor película en idioma extranjero.

Además, Christian Bale se llevó la estatuilla a mejor actor por su trabajo en Vice; y las actrices Glenn Close y Lady Gaga quedaron empatadas en la terna femenina, por sus trabajos en The Wife y A Star is Born, respectivamente.

La cinta A Quiet Place obtuvo la estatuilla como Mejor película de horror o ciencia ficción.

Pasando a la pantalla chica, The Americans ganó la estatuilla a mejor serie dramática y The Marvelous Mrs. Maisel hizo lo propio en comedia. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story fue le mejor miniserie para televisión y Jesus Christ Superstar Live in Concert fue la mejor película para televisión.

En la categoría a Mejor película animada, Spider-Man:Into the Spider-Verse superó al resto de los nominados en su terna.

Mahershala Ali, Lady Gaga y Christian Bale, ganadores de la nocheFoto: Internet

Presentamos a continuación, la lista de ganadores de los Critics' Choice Awards 2019:

Mejor Película

Roma



Mejor Actor

Christian Bale – Vice

Mejor Actriz

Glenn Close – The Wife

Lady Gaga – A Star Is Born

Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali – Green Book

Mejor Actriz de Reparto

Regina King – If Beale Street Could Talk

Mejor Actor / Actriz Joven

Elsie Fisher – Eighth Grade

Mejor Elenco

The Favourite

Mejor Director

Alfonso Cuarón – Roma

Mejor Guión Original

Paul Schrader – First Reformed

Mejor Guión Adaptado

Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Mejor Fotografía

Alfonso Cuarón – Roma

Mejor Diseño de Producción

Hannah Beachler, Jay Hart – Black Panther

Mejor Edición

Tom Cross – First Man

Mejor Diseño de Vestuario

Ruth Carter – Black Panther

Mejor Peinado y Maquillaje

Vice

Mejores Efectos Visuales

Black Panther

Mejor Película Animada

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor Película de Acción

Mission: Impossible – Fallout

Mejor Comedia

Crazy Rich Asians

Mejor Actor de Comedia

Christian Bale – Vice

Mejor Actriz de Comedia

Olivia Colman – The Favourite

Mejor Película de Ciencia Ficción / Horror

A Quiet Place

Mejor Película en Idioma Extranjero

Roma

Mejor Canción

"Shallow" – A Star Is Born

Mejor Banda Sonora

Justin Hurwitz – First Man

Mejor Serie Dramática

The Americans (FX)

Mejor Actor en Serie Dramática

Matthew Rhys – The Americans (FX)

Mejor Actriz en Serie Dramática

Sandra Oh – Killing Eve (BBC America)

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

Noah Emmerich – The Americans (FX)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

Thandie Newton – Westworld (HBO)

Mejor Serie de Comedia

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Bill Hader – Barry (HBO)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Henry Winkler – Barry (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mejor Miniserie para Televisión

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Mejor Película para Televisión

Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)

Mejor Actor en Película o Miniserie para Televisión

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Mejor Actriz en Película o Miniserie para Televisión

Amy Adams – Sharp Objects (HBO)

Patricia Arquette – Escape at Dannemora (Showtime)

Mejor Actor de Reparto en Película o Miniserie para Televisión

Ben Whishaw – A Very English Scandal (Amazon)

Mejor Actriz de Reparto en Película o Miniserie para Televisión

Patricia Clarkson – Sharp Objects (HBO)

Mejor Serie Animada

BoJack Horseman (Netflix)