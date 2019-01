https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.01.2019 - Última actualización - 17:08

17:06

Luego de una pausa de 13 años, Roger Daltrey (74 años, voz) y Pete Townshend (73,guitarrista), iniciarán en mayo una gira por Estados Unidos y Canadá.

Sería su despedida de los escenarios The Who planea su regreso con nuevo disco y una gira Luego de una pausa de 13 años, Roger Daltrey (74 años, voz) y Pete Townshend (73,guitarrista), iniciarán en mayo una gira por Estados Unidos y Canadá. Luego de una pausa de 13 años, Roger Daltrey (74 años, voz) y Pete Townshend (73,guitarrista), iniciarán en mayo una gira por Estados Unidos y Canadá.

El Litoral / Telam



La legendaria banda británica The Who, que lleva más de 50 años de historia, planea volver al ruedo con el lanzamiento de un nuevo disco y una gira por Estados Unidos y Canadá.



Luego de una pausa de 13 años, Roger Daltrey (voz) y Pete Townshend (guitarrista), de 74 y 73 años, respectivamente, tienen previsto grabar el disco sucesor de "Endless Wire" (2006) que les llevó durante 2016 a recorrer varios países y festivales, según informó DPA. Antes, el grupo recorrerá Estados Unidos para dar 29 conciertos acompañados por una orquesta sinfónica local de cada ciudad.



La idea del regreso surgió de la promotora de conciertos Live Nation. Townshead expresó en una entrevista con Rolling Stone que puso sus condiciones sobre la mesa para salir de gira este mismo año: "Dije que no iba a firmar ningún contrato a menos que tengamos material nuevo. No tiene nada que ver con el hecho de que The Who necesite un nuevo álbum. Se trata de mi orgullo, mi autoestima y dignidad personal como escritor".



El posible nuevo álbum todavía no está terminado. Hay varios demos terminados por Townshend y faltan varias voces que grabar con Roger Daltrey, quien tuvo la idea de girar con diferentes orquestas sin perder su sonido original.



La nueva gira de The Who empezará aproximadamente en mayo por varias ciudades de la Costa Oeste de Estados Unidos y continuará por algunas ciudades de Canadá en septiembre. Europa no se queda fuera de sus planes, pero todavía no confirmaron fechas en ese continente.



Si bien para The Who no se trata de una despedida, Daltrey indicó que es posible que sea su última gira. "Tengo que ser realista en que esta es la edad que tengo y las voces comienzan a irse luego de tanto tiempo", comentó.



Townshend y Daltrey son los únicos miembros originales de The Who . El baterista Keith Moon falleció en 1978 y su sustituto, Kenney Jones, dejó la banda en 1988. El bajista John Entwistle también falleció en 2002. Actualmente se encuentran Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, y Simon Townshend, hermano menor de Pete.