All-New Sportage 2019 Un nuevo ícono en la conducción

KIA continúa potenciando su slogan. El poder para sorprender se traslada ahora a All-New Sportage.

Con un diseño refinado, deportivo y altamente sofisticado, esta SUV, llama la atención desde todos los ángulos posible y en cada detalle.

Y no es sólo su diseño, sino fundamentalmente su desempeño, equipamiento y tecnología, todo pensado para garantizar máximo confort y seguridad.

En su exterior se destacan las luces halógenas con DRL LED que brindan clara visibilidad en ruta y, combinadas con sus luces traseras, su sistema inteligente de bienvenida y la grilla frontal con pintura altamente esmaltada, le otorgan un estilo moderno y sofisticada.

El interior de la Sportage 2019 presenta asientos traseros completamente abatibles, tabla de equipajes en dos niveles, compartimento de almacenamiento con bandeja de carga. La ergonomía de su consola central es insuperable y el botón de encendido aumenta la seguridad al eliminar el uso de la llave para bloquear o desbloquear puertas, encender el motor o desactivar el inmovilizador. La caja automática de 8 velocidades (EX 2.0 AT CRDI) con cambios secuenciales previene cualquier aceleración no intencionada.

El desempeño de la All-New Sportage reúne fuerza y seguridad. El uso de Acero Avanzado de Alta Resistencia (AHSS), en combinación con el diseño del chasis bien fortalecido y el proceso de estampado en caliente dan como resultado un vehículo más seguro y el modelo más silencioso hasta el momento. Sus 6 airbags estratégicamente ubicados a lo largo del interior (conductor, acompañante, laterales y de cortina), el control de estabilidad electrónico (ESC), el sistema de arranque en pendiente (HAC), el sistema de control de tracción (TCS) y el control de tracción avanzado en curvas (ATCC) elevan al máximo el sistema de seguridad.

La nueva Sportage, que cuenta con 5 años de garantía o 100.000 Km, se comercializa desde los USD37.500. En el marco de la campaña de verano, Kia ofrecerá una bonificación de USD2.000 sobre el precio de lista para todas las versiones de este modelo.

La Sportage 2019 ya se encuentra disponible en Neostar, Concesionario Oficial Kia en sus modelos EX 2.0 A/T 4x2 y 4x4 con 6 velocidades y EX .0 A/T 4x2 y 4x4 CRDI con 8 velocidades secuencial que se pueden conocer en Fryda Schultz de Mantovani 360 · Puerto de Santa Fe.