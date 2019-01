"Unión está delante de todo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Estoy en el club desde los 12 años y la única manera de sentirme bien, es si mi salida, si alguna vez se da, favorece a Unión. Por lo pronto, seguiré haciendo todo por defender este escudo”, dijo el lateral por izquierda, que no la pasó del todo bien en el 2018 por su lesión en el hombro.

Enrique Cruz (h) | (Enviado Especial a Mar del Plata)

La pequeña historia de Bruno Pittón merece ser contada una y otra vez, sobre todo para aquéllos que ven que todo se derrumba en el momento cumbre de sus carreras, sobre todo cuando se llega a la edad de contrato o cuando todavía el técnico de Primera no se fija en sus condiciones. Bruno Pittón tuvo que irse a jugar el Argentino a Sportivo Las Parejas. Bajó varias categorías. Inclusive, sus primeros tiempos allí tampoco fueron buenos. Pero renovó el ánimo, cambió el aire y volvió mejor. Todo cambió para él. Tanto que, al poco tiempo de volver y de ganarse la titularidad, estuvo en la lista del “Tata” Martino en la selección para jugar el Preolímpico, allá por abril de 2016. Pero el año que pasó no fue del todo bueno. La lesión en el hombro lo marginó de la parte final del torneo pasado. Estuvo afuera de las canchas y lo sintió. No sólo por lo deportivo, sino también por lo humano. A ningún jugador le puede caer bien, más allá de que es un riesgo al que está sometido constantemente, que se quede afuera del equipo en un momento que era muy bueno para él en lo particular y para Unión en lo general.

Pero todo pasa. Y ahora, Bruno Pittón está queriendo volver a ser el que casi siempre fue. Y así surgen estas chances de emigrar también. Porque alguna vez desde España se fijaron en él. Y ahora le tocó el turno a los paraguayos, que pusieron la mira en el zurdo tatengue. ¿Pusieron o la siguen poniendo?



—¿Sabés algo de eso de Olimpia?



—Este tema lo está manejando mi representante, sé que algo hubo. Mi presente es Unión, este club forma parte de mi vida, de la de mi hermano. Siempre digo que si es algo beneficioso para el club, pues bienvenido sea. Mis intereses son los del club, si a Unión le cierra la posibilidad de que me pueda ir alguna vez, dejando una buena ganancia a la institución, ahí sí estaré contento y feliz. Obvio que todo jugador quiere progresar. Pero mi progreso debe ir de la mano de los intereses del club. Estoy acá desde los 12 años y dejaré todo en la cancha para defender ese escudo y dejarle algo. Unión está delante de todo.



—¿Cómo te sentís ahora?



—Lo feo ya pasó, que fue la lesión. Estoy trabajando duro y tratando de mejorar, después de un final de torneo que no fue bueno, y somos los primeros en saberlo. Tenemos lindos partidos para el reinicio del torneo y estamos muy ilusionados.



—¿Qué les pasó?



—Sería muy simple decir que fue sólo que nos agarraron la vuelta, que nos empezaron a conocer, porque creo que ya nos conocían desde antes. Cuando vienen las malas rachas, siempre se apunta a la falta de peso ofensivo. En esta época de la tecnología, todos nos conocemos. Nosotros ahora tenemos que buscar alternativas. ¿Cuáles?, en primera instancia, que no nos metan goles. Y después, ver si podemos recuperar poderío ofensivo. Pero las dos cosas son igualmente importantes.



—La salida de Soldano, ¿cambiará el juego de Unión?



—Estamos contentos por la ida de Franco, porque nosotros formamos parte del crecimiento de él y estamos felices de que haya progresado. Lo vamos a sentir, claro, pero nosotros tenemos que adaptarnos ahora a las características de los muchachos que han llegado. Tanto de Mazzola, de Cuadra como también de “Pocho” Troyanski, que hace poco que está con nosotros. No sólo ellos tienen que adaptarse al equipo sino también el equipo a ellos. No es sólo responsabilidad de ellos, sino de todos.



—¿Hablaron algo de lo que significará jugar en la altura de Ecuador?



—Algo hablamos con el profe y se lo preguntamos a algunos chicos que han jugado allí. Pero nosotros estamos enfocados en esta pretemporada, por empezar, y en el partido con River del 23, cuando volvamos a la actividad oficial.



—¿Estás para jugar de volante?



—Lo hice en el final del año pasado, lo hemos entrenado con Leo. Yo sé que tengo que servirle al equipo.



—¿Pero qué preferís?



—Muchos me dicen que es mejor arrancar de más atrás... Yo te digo la verdad: Madelón es un técnico que da libertad, me pide siempre que pase al ataque, que no dude. Por eso, estoy cómodo jugando ahí, donde me pone, pero no tengo problemas en hacerlo más adelante.



—El otro día ante Santamarina tuviste una buena ocasión y en lugar de patear al arco, porque estabas bien posicionado, metiste el pase al medio... (Risas).



—Los muchachos me dicen lo mismo, porque además, me ha pasado en los partidos... Es algo que estoy trabajando también. Siempre en el fútbol hay que progresar y, en mi caso, debo hacerlo en ese tipo de jugadas, porque es cierto lo que decís.



—¿A qué defensor lateral te gusta ver por la manera en que juega?



—Ultimamente he visto un gran crecimiento en Casco, el defensor de River. Ya en Newell’s lo hacía muy bien, pero avanza continuamente. Lo veo y tomo mucho de lo que él hace. Es uno de esos jugadores que siempre tiene variantes y juega con mucha valentía.

Bottinelli



El defensor de Unión, Jonathan Bottinelli, estuvo ausente en la práctica de este lunes y se reintegró por la noche a la concentración. Viajó a capital federal a hacerse un estudio. Los que le hicieron en Mar del Plata no arrojaron lesión, pero por lo visto no se siente bien. Estuvo haciendo trabajo diferenciado en la totalidad de la pretemporada. Se le nota el fastidio. También viajó el manager Martín Zuccarelli a Buenos Aires para seguir las gestiones. Se menciona un interés de Unión por Llioi, el volante de Rosario Central.

¿Y los 11 para enfrentar a Boca?



Sin Bottinelli, que está descartado, con Zurbriggen volviendo recién este lunes a entrenarse con normalidad y con Mazzola todavía en pleno proceso de equipararse física y futbolísticamente al resto de sus nuevos compañeros, Madelón arma la idea para enfrentar a Boca en el José María Minella, este miércoles a las 22.10.



Si bien el técnico no ha confirmado la formación, se estima que estará Nereo Fernández en el arco y que se mantendría a los diez jugadores de campo que vienen de jugar el partido ante Aldosivi. Es decir que Martínez, Gómez Andrade, Corvalán (de aceptable rendimiento en la posición de segundo marcador central en la que fue improvisado por el entrenador) y Bruno Pittón estarán en el fondo; en el medio, Zabala irá por derecha, Acevedo-Mauro Pittón serán los dos centrales y Brian Álvarez se mantendría en el puesto de volante por izquierda. Arriba, la dupla Troyanski-Fragapane tienen las mayores chances de mantenerse en el equipo.



Cuando Cuadra y Mazzola estén en condiciones, Troyanski peleará con ellos la titularidad, mientras que Fragapane tiene la posibilidad de volver a jugar como volante por izquierda, donde naturalmente levanta su nivel y parece sentirse totalmente afianzado en ese puesto y cumpliendo la función de ida y vuelta por el carril.



En la práctica matutina de la víspera, el técnico estuvo conversando con Troyanski y Mazzola. De todos modos, no es seguro que el centrodelantero recientemente incorporado se aliste desde el arranque ante Boca. Posiblemente vaya al banco e ingrese algunos minutos. “Yo apunto a River”, dijo Mazzola en reiteradas oportunidades cuando fue consultado a su llegada a Unión.

La emotiva sensación de un tatengue



Armando López Caula nació hace 65 años y le pasó, de niño, lo que a muchos santafesinos: recibir el influjo de su padre a querer esta entrañable ciudad, por veranear en ella. En su caso, todos los años desde la década del 50.



En los 60 se empezaron a jugar los tradicionales y famosos torneos de verano en esta ciudad. Desde selecciones (la de Menotti a principios de los 80, Checoslovaquia y otras), pasando por muchos equipos del fútbol argentino, la meca era , en enero, disputar la tradicional Copa de Oro de verano, como se acostumbraba a llamarla.



Al principio, la tradición era que jugaran los grandes solamente. Luego se fueron incorporando otros equipos: los de Rosario, los de La Plata. Hasta Temperley llegó el año pasado para disputar un encuentro en esta ciudad. Pero nunca le tocó el turno a los de Santa Fe, pese a que en varias ocasiones se especuló con la posibilidad de traer todos los clásicos del país a la Feliz en la temporada veraniega. Está claro que no sedujo lo suficiente a los organizadores.



“Cuando era muy chico y veníamos con mis padres a Mar del Plata, soñaba con verlo alguna vez a Unión jugar el torneo de verano. Para un futbolero y tatengue como yo, era como la frutilla del postre de esas inolvidables vacaciones en esta ciudad, que recuerdo de niño. Siempre estaban los grandes, River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, pero nunca mi Unión. Pasaron 50 años y por fin ese día llegó. Hace poco jugamos por Copa Argentina y se me pone la piel de gallina cuando recuerdo aquella noche ante River con 5.500 hinchas tatengues en la tribuna alentando al equipo. Pero aquél sueño de niño, que parecía inalcanzable, está a punto de hacerse realidad: jugaremos un partido del verano con uno de los dos más grandes del fútbol argentino, en la ciudad feliz y televisado para toda América. Ahí voy a estar, porque era mi sueño de niño y porque hoy, a los 65 años, se me hará realidad. Ese sueño, que seguramente era el de miles y miles de tatengues, también era el mío. Y podré ver a mi Unión en Mar del Plata, programado en un partido del verano, siempre tan apetecible e inalcanzable. Por eso comparto esta emoción”, fue la sensible y sentida reflexión de Armando López Caula, el directivo rojiblanco que fue designado para ser nexo entre el plantel y la comisión directiva, teniendo en valor la muy buena relación que tiene con Leonardo Madelón.