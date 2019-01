Cada vez más cerca del final

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.01.2019

El estadounidense Brabec, en Motos; el qatarí Al Attiyah, en Autos; el argentino Cavigliasso, en Quas y el ruso Nikolaev, en Camiones, marcan el rumbo del Dakar 2019.

El estadounidense Brabec, en Motos; el qatarí Al Attiyah, en Autos; el argentino Cavigliasso, en Quas y el ruso Nikolaev, en Camiones, marcan el rumbo del Dakar 2019.

Es dable afirmar que los visitantes que acuden a San Juan de Marcona lo hacen, en la mayoría de los casos, motivados por el deseo de conocer las líneas de Nazca y este, distaba mucho de ser el objetivo de la séptima etapa del Dakar 2019, cuyas dificultades estaban llamadas a crispar los nervios de pilotos de todo tipo y condición.

Los más rápidos se habrán sentido cómodos en los tramos veloces fuera de pista en los primeros 100 kilómetros; pero se habrán exasperado en las zonas de fesh-fesh y las pistas quebradizas que atravesaban una meseta en altitud a mitad de carrera.

A continuación, los expertos de las dunas debían tener la última palabra durante casi 50 kilómetros en los macizos de Duna Grande y Duna Argentina, si bien debían saber adaptarse con rapidez a los sectores más rápidos del final de la etapa, todo ello sin caer en las trampas de la navegación, que eran cruciales conforme se acercaban a San Juan.

En dos ruedas

Como una montaña rusa podría describirse la carrera de Sam Sunderland en la presente edición del Dakar: ayer, en la etapa bucle de 323 kilómetros alrededor de San Juan de Marcona, el piloto británico estaba definitivamente en lo alto de la montaña.

El ganador de 2017 consumó su segundo triunfo parcial, reacomodándose en la general. Pero más allá de esto. el estadounidense Ricky Brabec es el que mejor jugó sus cartas, pues se aprovechó de la actuación del chileno Pablo Quintanilla para arrebatarle el lidereazgo.

Por ende, en la General de Motos prevalece Brabec (Honda), con 24 horas 48 minutos 02 segundos; escoltado por el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), a 7 minutos 47 segundos y el australiano Toby Price (KTM), a 8 minutos 28 segundos.

Luego se ubican: Sunderland (KTM), a 9 minutos 58 segundos; Quintanilla (Husqvarna), a 9 minutos 59 segundos; el argentino Kevin Benavídes, a 16 minutos 15 segundos y el austríaco Matthias Walkner, a 16 minutos 16 segundos.

En Automóviles

En lo que respecta a Autos, Nasser Al-Attiyah (Toyota) condujo con “modo crucero”, estirando su ventaja en la general, por lo que no tiene necesidad de asumir riesgo alguno; todo lo contrario al francés Stéphane Peterhansel, quien se reencontró con la victoria, ayudado por los problemas de Loeb.

Aunque más rápido que sus rivales, el piloto de Peugeot pagó caro un problema con el conector de su 3008, lo que lo llevó a perder 40 minutos en el inicio de la especial.

En la General, el Príncipe Qatarí lidera con 25 horas 13 minutos 30 segundos; seguido por Monsieur Dakar (X Raid Team), a 29 minutos 16 segundos; el español Nani Roma (Mini), a 37 minutos 59 segundos; Loeb (PH Sport), a 54 minutos 12 segundos; el francés Cyril Despres (mini), a 1 hora 20 minutos 01 segundo y el polaco Jakub Przygonski (Orlen X Raid Team), a 2 horas 12 minutos 02 segundos.

Los Cuatriciclos

En lo que respecta a Quads, el argentino Nicolás Cavigliasso no tuvo inconvenientes en refrendar la supremacía de su Yamaha, sumando un nuevo éxito, que le permite liderar con absoluta comodidad.

Justamente, en la General, Cavigliasso marca el rumbo con 31 horas 16 minutos 58 segundos; escoltado por sus compatriotas Jeremías González Ferioli, a 1 hora 15 minutos 36 segundos y Gustavo Gallego, a 1 hora 38 minutos 39 segundos.

Cuarto es el francés Alexandre Giroud, a 3 horas 21 minutos 30 segundos; mientras que la quinta posición le corresponde a otro argentino: Manuel Andujar, a 6 horas 2 minutos 40 segundos del puntero.

El resto

En lo que respecta a los interesantes SxS, una vez más quedó demostrado que los movimientos de fichas se producen diariamente. En la General prevalece el brasileño Reinaldo Varela (Can Am), con 31 horas 41 minutos; seguido por el chileno Francisco López Contardo (Can Am), a 4 minutos 03 segundos y el también trasandino, Rodrigo Javier Moreno (Can Am), a 45 minutos 26 segundos.

Finalmente, en Camiones, parece que Eduard Nikolaev no está dispuesto a ceder las riendas de la competencia, pese al renovado poderío de Gerard de Rooy, quien sumó su segunda victoria consecutiva.

La General mantiene al ruso Nikolaev (Kamaz) en la vanguardia, con 29 horas 50 minutos 35 segundos; escoltado por su compatriota Dmitry Sotnikov (Kamaz), a 32 minutos 54 segundos y el holandés De Rooy (Iveco), a 1 hora 15 minutos 28 segundos.

Luego se ubican: el argentino Federico Villagra (Iveco), a 4 horas 15 minutos 15 segundos y el checo Ales Loprais, a 5 horas 17 minutos 49 segundos.