Una gimnasta causa furor en las redes con una rutina perfecta

No solo hizo la puntuación perfecta sino que el video se hizo viral. La gimnasta Katelyn Ohashi de UCLA deslumbró con su rutina el sábado en Anaheim, y el video de la actuación fue visto más de 33 millones de veces hasta ahora.

Ohashi, la campeona de 2018 en el certamen universitario nacional (NCAA), obtuvo una puntuación perfecta de los jueces por su rutina enérgica y con ovación incluida.

Ella se contorneaba con varias melodías al ritmo de Michael Jackson y propiciaba incensantes aplausos de la multitud.

Ohashi parecía estar divirtiéndose, y sus compañeros de equipo, entrenadores y público celebraron su puntuación perfecta de 10.

El video fue publicado por UCLA Gymnastics con mucho orgullo y muchos están de acuerdo con la calificación que le otorgaron los jueces.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA