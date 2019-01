https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.01.2019

Tras subasta del BCRA por otros u$s 50 millones El dólar subió 14 centavos a $ 38,20

El Litoral / Ambito.com



Tras subasta del Banco Central de otros u$s 50 millones, el dólar avanzó 14 centavos este martes a $ 38,20 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa aumentó10 centavos a $ 37,10, después de tocar un máximo intradiario de $ 37,30, en una jornada con marcada volatilidad y rumbo cambiante.



En la subasta de la autoridad monetaria, el precio promedio de compra se ubicó en $ 37,0368 y el máximo, en $ 37.05.



Con el dólar por debajo de la zona de libre flotación, el BCRA participó en cuatro subastas consecutivas entre el jueves y este martes, incorporando un total de US$ 160 millones al stock de reservas.



El jueves de la semana pasada subastó US$ 20 millones, el viernes US$ 40 millones, ayer US$ 50 millones y hoy otros US$ 50 millones.



En el primer tramo de la jornada se mantuvo una tendencia de relativa estabilidad con los valores estabilizados en un rango discretamente superior al día anterior. En este lapso se anotaron los mínimos cuando se operó en los $ 37, el mismo registro del cierre previo.



Luego de la subasta oficial los valores permanecieron lateralizados hasta que una fuerte corriente compradora se instaló en el mercado llevando los precios a tocar máximos en los $ 37,30, un nivel bastante alejado de los mínimos de la rueda. En el final, un remanente de oferta con escasa colocación recortó la suba y acomodó los precios en un nivel más alto que el cierre anterior.



Asimismo, la autoridad monetaria licitó $ 211.631 millones en Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días a una tasa de interés promedio que retrocedió 19 puntos básicos y cerró en 57,610%.



En la subasta -en la que se generó una contracción de liquidez de $446 millones- la tasa máxima fue de 58% y la mínima fue de 57,05%.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que "los operadores no entienden el juego del BCRA ya que el lunes avisó que iba a licitar u$s 50 millones con dos y media de anticipación (se llevó a cabo a las 12.30) y hoy anunció a las 11 sorpresivamente que, en cinco minutos, comenzaba la subasta diaria".



El especialista recalcó que "antes de las 14 es temprano para realizar la subasta considerando que los operadores recién después de esa hora tienen un panorama claro sobre qué tipo de comercialización deben hacer teniendo en cuenta las compensaciones que habitualmente realizan por la variedad de negocios".



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "a pesar de las compras oficiales y de la leve suba del tipo de cambio, los valores persisten en un rango que se ubica claramente por debajo de la banda inferior de la zona de no intervención oficial (hoy ubicada entre $ 37,47 y $ 48,50)".



Indicaron que "las subastas del Banco Central no tienen la contundencia necesaria frente al flujo de ingresos como para revertir claramente la tendencia a la apreciación del peso y solo parecen constituirse en un mecanismo de regulación de la base monetaria con escaso impacto en la cotización del dólar".



En el mercado informal, por su parte, el blue repuntó 25 centavos a $ 39,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cayó este lunes 20 centavos a $ 36,89.