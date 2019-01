"Con lo que hay jugamos 4-2-4, no 4-4-2"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego del primer amistoso jugado el lunes ante Rampla Juniors de Montevideo (triunfo 2-1), el entrenador sabalero realizó un diagnóstico sobre lo que posee en el plantel. También habló de los refuerzos.

El Litoral / deportes@ellitoral.com

Las victorias logradas por Colón ante Rampla Juniors de Montevideo el lunes en el Brigadier López (3-1 el alternativo y 2-1 los titulares) dejaron muy conforme al director técnico, Julio Comesaña, quien el martes brindó una conferencia de prensa en el predio Ciudad Fútbol tras la práctica llevada a cabo por la mañana.

El diálogo con los medios santafesinos dejó un saldo en el cual se puede vislumbrar lo que piensa futbolísticamente para “su” Colón para este año. Sus conceptos por lo menos hacen pensar en que la idea es tener un equipo que sea protagonista en todas las canchas, sin esperar a ver qué hace el adversario.

Así se manifestó Comesaña en la víspera:

* Los amistosos jugados contra Rampla Juniors: “Fue una oportunidad para continuar en un período de conocimiento de los futbolistas y sus capacidades. Me sirve para ir tomando decisiones con respecto a la conformación del plantel y delineando un equipo para el arranque del campeonato. Salí satisfecho, hubo cosas buenas, interesantes, que podemos mejorarlas, y otras que debemos corregir rápidamente. Hay una decisión y determinación de los futbolistas de dejarse dirigir, de entregarse y prestar atención, para salir adelante en lo que estamos comenzando”.

* La identidad de juego del “nuevo” Colón: “La propuesta futbolística que me gusta pasa por la pelota, pero que el equipo no pierda lo que caracteriza al jugador del fútbol sudamericano, que es la agresividad y temperamento para jugar en cualquier cancha, ante cualquier rival, en diversas circunstancias, intentar ganar siempre, que es lo que nos caracteriza en esta parte del mundo. Me interesa armar un equipo que quiera ganar con la pelota y no rezando. En ese sentido estamos trabajando bastante, hay una aceptación importante”.

* La ofensiva del equipo a pesar de la ausencia de Correa: “No miré cuántos goles hizo Correa en Colón. Me dijeron que hizo 13, es una cifra regular y sumado a otros que hagan los compañeros y con un buen trabajo defensivo sirven. Lo que a mí me interesa son las características del hombre que juegue de punta, si lo hacemos con uno o dos. No me inquieta tener a un hombre plantado en el área. No siento eso. El equipo tiene a Chancalay que juega por dentro, Heredia es un media punta, Sandoval es un centrodelantero, Leguizamón también. Nosotros tenemos cuatro jugadores que van por adentro, tienen buena condición técnica y goles. Ahora llegó Rodríguez que también juega por adentro, creo que no hay mucho por decir sobre adónde tenemos que buscar soluciones y qué tenemos que hacer”.

* La idea táctica según lo que tiene: “Cuando uno juega con los delanteros que nombré está jugando 4-2-4. La idea no es encerrarse atrás y contraatacar sino jugar en campo contrario, y para hacerlo hay que tener volantes con llegada, y no delanteros que hacen un gran sacrificio viniendo desde atrás. ¿Para qué poner delanteros si se los hace jugar de lateral?, pero todo es respetable, no voy a cambiar mi forma de pensar, hasta que alguien me lo argumente y me dé cuenta que tiene razón. Jugamos con cuatro delanteros, 4-2-4, no con un 4-4-2”.

Comesaña y las “caras nuevas”

En un tramo de la charla con la prensa, Julio Comesaña abordó el tema refuerzos, sobre todo refiriéndose a dos “viejos conocidos” del fútbol colombiano. Uno de ellos es Guillermo Celis, a quien se lo esperaba en Santa Fe anoche (al cierre de nuestra edición): “Lo tuve en Junior de Barranquilla cuando era muy joven. Luego se fue consolidando, se fue a Europa hace tres años, creo que sumó experiencia y entendemos que llegará para fortalecer la zona de la mitad de la cancha, donde tenemos muy pocos jugadores. Tratamos de encontrar ese tipo de jugadores en el fútbol argentino y no lo conseguimos. Lo de él se dio porque quería salir de donde está para tener mayor continuidad. La idea es conseguir acá todo lo que se pueda, y lo que no se lo buscará afuera”.

También habló de la llegada de Andrés Cadavid: “Hizo 35 minutos de fútbol en el amistoso, lo que estaba previsto. Demostró su oficio, categoría y calidad en la posición. En lo físico no está en su mejor condición, pero será cuestión de días donde irá mejorando. En los partidos ante Nacional (mañana en Paysandú) y Atlético Rafaela esperemos que esté mejor. Como ser humano tiene facilidad para integrarse, lo hizo rápidamente con sus compañeros”.