Se pone en marcha la Copa Argentina

Nueve encuentros por la fase preliminar del torneo Federal A, entre los que se destaca el clásico salteño entre Juventud Antoniana ante Gimnasia y Tiro, dan inicio a la edición 2019.

Nueve encuentros por la fase preliminar del torneo Federal A, entre los que se destaca el clásico salteño entre Juventud Antoniana ante Gimnasia y Tiro, dan inicio a la edición 2019.

Los cruces corresponden a los partidos de ida de la fase preliminar del Federal A y estarán protagonizados por los equipos que jugarán la zona Reválida de ese torneo del interior.



Esta fase de la Copa Argentina estará integrada por 20 conjuntos del Federal A, los cuales se enfrentarán a partido de ida y vuelta y los 10 vencedores de los cruces pasarán a la segunda ronda preliminar de ese torneo del interior.

Los partidos a llevarse a cabo hoy serán los siguientes:



A las 17: Independiente de Neuquén vs. Deportivo Madryn, árbitro Marcos Fernando.



A las 17.30: San Martín de Formosa vs. Crucero del Norte de Posadas, Néstor Sosa.



A las 21: Defensores de Pronunciamiento vs, Juventud Unida de Gualeguaychú, Jonatan Correa; Atlético Paraná vs, Sportivo Las Parejas, Adrián Franklin; y Deportivo Roca vs. Cipolletti de Río Negro, Luciano Julio.



A las 21.30: Douglas Haig de Pergamino vs Ferro Carril Oeste de General Pico, Nahuel Viñas; Racing de Córdoba vs. Sportivo Belgrano de San Francisco, Carlos Córdoba; y Altos Hornos Zapla de Jujuy vs. San Lorenzo de Alem (Catamarca), Ramón Guaymas



A las 22: Juventud Antoniana de Salta vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Carlos Gariano.



En tanto el jueves se completarán los cotejos de ida con:



A las 21.30: Juventud Unida de San Luis vs, Sportivo Estudiantes de San Luis, César Ceballos.



Los partidos de vuelta se llevarán a cabo el domingo venidero y, si al cabo del segundo encuentro hay igualdad de puntos y goles, pasará de ronda el conjunto que haya anotado más tantos en condición de visitante, mientras que si persiste el empate el pasaje a la próxima fase se definirá con tiros desde el punto penal.



El campeón de la Copa Argentina, cuya última edición fue ganada por Rosario Central, se clasificará a la Copa Libertadores de América del 2020.