Con la meta casi a la vista

Miércoles 16.01.2019 - Última actualización - 10:08

10:06

En medio de las características propias de los tramos definitorios, la gran aventura proyecta a nítidos candidatos al título en las diferentes categorías.

Ante todo vale recordar que la novena etapa de hoy, a desarrollarse íntegramente en Pisco, sobre 409 kilómetros (96 de especial y 313 de enlace), es la penúltima del Dakar 2019, al que posteriormente solo le quedará unir el jueves a esta localidad con Lima, la capital del único país anfitrión de esta particular edición.

Por lo tanto, son momentos de suma precaución para los líderes de cada categoría y de imprescindible entrega para quienes pretenden serlo, o bien aproximarse a las posiciones de privilegio.

En ese contexto, la etapa de la víspera, desarrollada entre San Juan de Marcona y Pisco, les entregó a los valerosos pilotos un verdadero cóctel de arena de interminables 360 kilómetros. Primero, el temido fesh-fesh, seguido de playas intermitentes durante cerca de 80 kilómetros, antes de llegar a las grandes dunas del final de la especial, incluida la temible “subida de los burros”.

Se trató de una exploración minuciosa de las dunas de Ica, abordadas solo en parte durante la segunda etapa con zonas de paso más delicadas: por ejemplo, en el kilómetro 300 de la especial. Para luego terminar el recorrido con un último tramo fuera de pista que requirió máxima atención de los copilotos.

Lo más importante

Al comenzar a analizar las diferentes categorías, vale hacer con las Motos, en las que el austríaco Matthias Walkner (campeón- defensor), que alternó buenas y malas desde el comienzo de la travesía, consiguió su segundo éxito de etapa, en medio de un ritmo vertiginoso.

Por ende, conserva chances nítidas de revalidar su título, ya que está cerca en la General que lidera el australiano Toby Price (KTM), con 28 horas 53 minutos 08 segundos; escoltado por el chileno Pablo Quitanilla (Husqvarna), a 1 minuto 03 segundos y Walkner (KTM), a 6 minutos 35 segundos del puntero.

Luego están el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), a 9 minutos 54 segundos y el estadounidense Andrew Short (Husqvarna), 39 minutos 27 segundos.

* En Autos, el francés Sebastien Loeb volvió a demostrar que está en plena forma, adueñándose del tramo (cuarto éxito en la edición), con una ventaja de 7 minutos 27 segundos sobre el príncipe qatarí, gallardo líder de la competición.

Justamente, en la General, Nasser Al-Attiyah (Toyota) marca el rumbo, con 29 horas 15 minutos 50 segundos; seguido por el español Nani Roma (X Raid Team), a 46 minutos 29 segundos y el citado Loeb (PH Sport), a 46 minutos 45 segundos.

Luego irrumpe el gran galo, Stephane Peterhansel, a 53 minutos 30 segundos; seguido de su compatriota Cyril Despres (Mini), a 2 horas 15 minutos 27 seguundos y el polaco Jakub Przygonski (X Raid Team), a 2 horas 19 minutos 50 segundos.

* En SxS, el chileno Francisco López Contardo (Can Am) logró su tercer triunfo consecutivo, por lo que recuperó la vanguardia de la General, con 36 horas 16 minutos 18 segundos; escoltado por su compatriota Rodrigo Javier Moreno (Can Am), a 54 minutos 10 segundos; el español Gerard Farrés (Can Am), a 1 hora 8 minutos 09 segundos y el brasileño Daniel Oliveras (Can Am), a 1 hora 08 minutos 09 segundos.

* Finalmente, en Camiones, el ruso Dmitry Sotnikov (Kamaz) ganó el parcial y se adueñó de la General, con 35 horas 01 minuto 35 segundos; mientras que luego se ubican: su compatriota Eduard Nikolaev (Kamaz), a 26 minutos 49 segundos; el holandés Gerard De Rooy (Iveco), a 1 hora 07 minutos 43 segundos y el argentino Federico Villagra (Iveco), a 4 horas 09 minutos 27 segundos.

Predominio argentino en Quads

Una vez más, los Quads denotaron un marcado predominio argentino, ya que Nicolás Cavigliasso sumó su séptima victoria, afianzándose cada vez más en la vanguardia.

Es que lidera la General con 36 horas 35 minutos 51 segundos; completándose el podio albiceleste con Jeremías González Ferioli, a 1 hora 24 minutos 52 segundos y Gustavo Gallego, a 1 hora 44 minutos 04 segundos.

Cuarto irrumpe el francés Alexandre Giroud, a 3 horas 31 minutos 23 segundos y quinto, el argentino Manuel Andújar, a 6 horas 27 minutos 22 segundos del puntero.

La “Ley del Dakar”

Como tantos otros a través del historial, el estadounidense Ricky Brabec se vio finalmente superado por la “Ley del Dakar”: casi exactamente un año después de que se le rompiera el motor de su Honda, tuvo que abandonar nuevamente el Rally y por la misma razón.

Sin dudas, se trata de un durísimo golpe para un piloto que estaba realizando una carrera perfecta y que soñaba con convertirse en el primer oriundo de su país en ganar el Dakar.

Superando las expectativas, el piloto oficial de HRC se adjudicaba una nueva victoria de etapa en 2019 y, sobre todo, se encontraba a la cabeza de la general, a tres días de la meta final. Obviamente, es además un duro revés también para Honda, que ve cómo se esfuman las opciones de poner fin a la hegemonía de KTM en la célebre travesía.