El lado B de la política

Filtrado: ni un globo de ensayo

Perotti no se tomó vacaciones. Desde el entorno aseguran que no midieron ni a deportistas ni a cantantes para acompañarlo.

Omar Perotti, precandidato a gobernador justicialista, estudia el “armado” de su propuesta. Foto: Ilustración: Lucas Cejas



El Litoral | politica@ellitoral.com Al lado del senador Omar Perotti consideraron ridícula y poco seria una versión periodística que daba cuenta de un supuesto “trabajo de medición de imagen” que habría contratado el sector para poder sumar en la fórmula a Luciana Aymar o a Natalia Pastorutti. “Omar nunca habló con ellas y no es serio una construcción política con alguien que no conoce”, se insistió para abonar elementos a la desmentida a un portal nacional que habló de que el rafaelino estaba pensando en la ex jugadora de Las Leonas o en la hermana de la cantante Soledad. Perotti no se tomó vacaciones y en enero participa de varias de las fiestas populares que se realizan en distintas localidades y esta semana además recorre el departamento San Martín en companía de la senadora Cristina Berra.