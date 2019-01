https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay detenidos

Mataron a un ciclista argentino en Brasil

El hombre de 44 años realizaba desde hace meses un viaje por América Latina y fue asesinado de tres balazos que le dispararon desde una camioneta en marcha por motivos aún no determinados, en la ciudad brasileña de Cantagalo.

