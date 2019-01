Filtrado: chispazos en la EPE

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Unidad de Investigación interna de la Empresa Provincial de la Energía en Rosario ha desatado algunos chispazos.

La formación de una Unidad de Investigación interna, en Rosario, por parte de la Empresa Provincial de la Energía ha desatado algunos chispazos en esa ciudad. Allí, recientemente, se comenzó a hablar de una “EPE paralela” a partir de que se detectaron casos de adulteración de medidores con complicidades internas...

La conducción de la empresa estatal decidió ir a fondo y cuenta con el consenso de la enorme mayoría de los empleados. Sin embargo, no todos están de acuerdo. El sindicato de Luz y Fuerza de esa zona decidió un sorpresivo “quite de colaboración” por entender que no están debidamente encuadrados -desde el punto de vista del convenio colectivo de trabajo- los investigadores que revisan números, consumos y gastos internos, y que lógicamente no van a realizar estas tareas para siempre sino ante estas circunstancias especiales. Ya intervino el Ministerio de Trabajo que dictó la conciliación obligatoria.

Mientras tanto, se dice que hay trabajo atrasados y que hubo reparaciones ante algunos cortes en el servicio que se tardaron más de lo que corresponde.