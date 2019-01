https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.01.2019

15:21

El delantero, que viene de Racing y por el que Unión insistió desde la apertura del mercado de pases, llegó este miércoles al mediodía en compañía de Martín Zuccarelli. En la filial tatengue, momentos felices con dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

Tres de las últimas postales de Unión en Mar del Plata El esperado arribo de Cuadra, la confianza de Zabala y un agasajo El delantero, que viene de Racing y por el que Unión insistió desde la apertura del mercado de pases, llegó este miércoles al mediodía en compañía de Martín Zuccarelli. En la filial tatengue, momentos felices con dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. El delantero, que viene de Racing y por el que Unión insistió desde la apertura del mercado de pases, llegó este miércoles al mediodía en compañía de Martín Zuccarelli. En la filial tatengue, momentos felices con dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

Enrique Cruz (h)

(Enviado Especial a Mar del Plata)



Mediodía de miércoles caluroso en Mar del Plata y el esfuerzo de los dirigentes y del mismo Maximiliano Cuadra, llega a su fin. O marca el comienzo de esta historia. Según cómo se la mire. El delantero de Racing, que firmó una cláusula de rescisión con su club de 12 millones de euros, se incorpora al plantel de Madelón y se convierte en el jugador sobre el que se depositarán muchas esperanzas para lo que falta de la Superliga, la Sudamericana y el inicio de la temporada venidera.



No fue fácil. Hubo que arreglar un préstamo con Racing (se pagarán 250.000 dólares), el sueldo de un jugador que viene de un grande y que firmó una altísima cláusula de rescisión y, además, solucionar otros aspectos contractuales que no son menores. ¿Ejemplo?, establecer una opción.



En esto hay que hacer una aclaración: Racing no puede –ni debe- firmar una opción que sea menor al valor que se fija en la cláusula de rescisión del jugador. ¿Puede Unión aceptar una cláusula así?, no. O si da el sí, es para que se convierta en algo absolutamente impagable. Para Unión y para cualquier club de la Argentina.



¿Entonces?, lo que se tomó es una postura diferente. Unión no tendría opción, pero contaría con el beneficio de una plusvalía en el caso de que el jugador se transfiera en virtud de lo que haga adentro de una cancha con la camiseta rojiblanca.



No fue fácil tampoco porque no sólo Unión se fijó en Cuadra. También Godoy Cruz y Gimnasia hicieron muchos esfuerzos. En el caso de Godoy Cruz, en medio de una ardua negociación para que el Morro García juegue en la Academia. Hasta hubo llamados del presidente de Godoy Cruz a un alto directivo tatengue consultándolo, a sabiendas de que era uno de los jugadores pedidos en carácter de prioridad por Madelón (junto a Menossi, Bou y Gudiño). En el caso de Gimnasia, así como Madelón tapó de llamados y mensajes el celular del jugador, idéntica postura adoptó Pedro Troglio, el entrenador tripero.



Pero las trabas no se terminaban allí. También había que esperar la definición de Coudet, el DT de Racing. Si bien Cuadra no siempre era titular, Coudet lo tenía bien conceptuado. En realidad, Racing todo lo “protegía” al joven delantero, pues la cláusula de salida es la mejor referencia para entender la gran expectativa que se crea en torno a este jugador, que ya este jueves realizará los primeros movimientos, irá a Santa Fe con el plantel y se incorporará definitivamente al trabajo cuando Madelón ordene el regreso a las prácticas en nuestra ciudad.



Al margen de la llegada de Cuadra, también Diego Zabala hizo declaraciones y ratificó lo que muchos jugadores del plantel dijeron, en el sentido de que “River es el objetivo nuestro, más allá de que tomamos con mucha seriedad el partido con Boca. Ya cambiamos el chip, el descanso permitió que enterremos lo que ocurrió en el final del año pasado, sé que no dejamos una buena imagen, pero no nos olvidemos que 2018 fue un año histórico para el club. Tendremos tres competencias en este primer semestre y vamos a enfocarnos con todo. No creo que lo mal que jugamos en los partidos finales del año pasado, borren lo que pudimos conseguir para el club”, señaló el uruguayo.



“Somos conscientes de que tenemos que crear más situaciones de gol. Somos un equipo y la culpa no siempre es de los delanteros cuando no marcamos en el arco rival. Mayor cantidad de situaciones de gol y eficacia es lo que debemos conseguir entre todos”, agregó. “Laburamos bastante en esta pretemporada, nuestras obligaciones se adelantan por el partido pendiente con River pero vamos a llegar muy bien. Tengo la cabeza en Unión a pesar de que en cada apertura del libro de pases pueden aparecer opciones. Pero mi mente está en este club”, concluyó en el diálogo con El Litoral.

Algunos jugadores del plantel, con Bottinelli a la cabeza, más el cuerpo técnico liderado por Madelón y los dirigentes que están en Mar del Plata (Armando López Caula y Andrés Monsalvo) estuvieron el martes a la noche en la casa de Gabriel Peretti, presidente de la filial Emanuel Brítez (en la entrada tiene un cartel con la leyenda “La Tatenguita”), donde fueron agasajados.