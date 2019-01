Argentina consiguió su primer triunfo en el Mundial de handball ante Angola

El seleccionado argentino masculino de handball le ganó este miércoles a su par de Angola por 33 a 26, en lo que fue su primera victoria en el Mundial de Alemania y Dinamarca, y definirá este jueves su clasificación a la segunda ronda contra Qatar en el último partido de la fase clasificatoria.

Los Gladiadores se impusieron ante los angoleños por la cuarta fecha del Grupo D, en el estadio Royal Arena de Copenhagüe, con Nicolás Bonanno como MVP (jugador más valioso) del encuentro y Pablo Simonet como goleador del equipo con 8 tantos.

Este jueves, desde las 14 (hora de la Argentina) y con televisación de la TV Pública, el seleccionado dirigido por el español Manuel Cadenas cerrará la primera fase ante Qatar en un duelo decisivo para pasar de ronda (si Egipto este miércoles no suma ante Hungría).

Los Gladiadores ganaban 17-12 en los primeros 30 minutos y, en un momento, Angola logró achicar la diferencia y pasó de estar 21-16 abajo a 21-20. Sin embargo, los argentinos reaccionaron a tiempo. Resultó importante el ingreso del arquero Leo Maciel (atajó tres penales) y la capacidad goleadora de Simonet.

Time to smile for @CAHandballARG 🇦🇷, who take their first victory at #handball19! The Pan American champions defeated Angola 🇦🇴 33:26 to stay in the run for a Main Round ticket in Group D. pic.twitter.com/8e0B4nKOXa