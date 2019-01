Diego Maradona y Verónica Ojeda se reconciliaron

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jorge Rial contó sorprendentes detalles de la segunda vuelta en la relación de los padres de Dieguito Fernando.

La vida amorosa de Diego Maradona es digna de un culebrón y todo indica que un nuevo (y explosivo) capítulo se está por escribir en esta novela que tiene al Diez como protagonista.

Recién separado de Rocío Oliva, los rumores comenzaron a vincularlo nuevamente con Verónica Ojeda luego de que Maradona se reencontrara con el hijo que tienen en común, Dieguito Fernando, a quien no veía hace dos años.

El miércoles, Jorge Rial aseguró en Intrusos que tenía confirmada la reconciliación de Diego y Verónica: “Están de novios. Volvieron. ¿Saben dónde nace todo esto? El día de la operación (de hernia hiatal, a la que se sometió días atrás). La primera que llega a la clínica es Verónica con alguna de las hermanas. Diego, lejos de entrar nervioso, entró contento y cantando. Alguien le preguntó por qué estaba tan contento y él respondió ‘hace 4 días que estoy de novio con Verónica’. Llegado el momento, presentaré pruebas. Lo único que voy a decir es está enamorado”.

Antes de dar la bomba de la reconciliación como un hecho, Rial había compartido los mensajes que intercambió con Ojeda sobre el tema.

Cuando el conductor le preguntó “¿estás con Diego?”, ella respondió: “Lo estoy llevando a Dieguito Fernando todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Hablamos, charlamos y somos dos personas adulas que tienen un hijo que va a cumplir seis años y que nos necesita. Somos adultos y queremos la felicidad de Dieguito, es simplemente eso. Los padres me van a entender lo que yo luché por esto. Después que digan lo que quieran. Lo llevo yo porque mi familia no está y no tengo quién lo lleve”.

“¿Pero volverías con Diego?”, fue la repregunta de Rial. Y la llamativa reacción de Ojeda fue: “Sinceramente, estoy 100 por ciento focalizada en Dieguito, él esta pasando por un proceso importante de su vida y mi hijo es lo único que me importa. Es un momento importantísimo de él y no estoy pensando en otra cosa que eso”, respondió… sin confirmar ¡ni desmentir!

