Sin Maradona, Dorados comenzó el año con una victoria

Con la ausencia del DT Maradona, quien se recupera de una operación por una hernia inguinal, Dorados le ganó 3 a 1 a Querétaro, en el marco de la Copa México.

Dorados de Sinaloa, sin su entrenador, Diego Armando Maradona, venció el miércoles a la noche como visitante a Querétaro por 3 a 1, en su debut en el Grupo 3 de la Copa México. El partido se jugó en el Estadio la Corregidora de Querétaro y los goles de Dorados fueron convertidos por el estadounidense Rubio Rubín, Amaury Escoto y Benjamín Plazuelos, descontando el marfileño Ake Loba.

Ante la ausencia de Maradona, quien se repone de una operación por una hernia inguinal y volverá a dirigir en los próximos días, Dorados es dirigido de manera interina por Marco Marroquín.

En Dorados fueron titulares los argentinos Gustavo Canto (ex Sarmiento y Ferro), Luis Jerez (ex Defensa, Godoy Cruz y Talleres) y Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero), mientras que en el perdedor lo hizo Daniel Villalba (ex River y Argentinos).

En Otros resultados, Cruz Azul cayó de local en el Estadio Azteca del DF ante León por 3 a 2. Para el vencedor marcaron los argentinos Rubens Sambueza (ex River) y Milton Caraglio (ex Rosario, Arsenal y Vélez) en contra. Pumas UNAM le ganó 2 a 0 a Universidad de Guadalajara en el estadio Jalisco con un gol del argentino Ignacio Malcorra (ex Unión y Aldosivi), de tiro desde el punto penal, y Correcaminos derrotó a Potros por 2 a 1.

La próxima jornada de la Copa México se desarrollará la semana venidera con los partidos Puebla-Juárez, Cafetaleros-Cimarrones, Atlas-Leones, Veracruz-Lobos, Alebrijes-Cruz Azul, Zacatepec-Querétaro, Morelia-Correcaminos, Pachuca-Tijuana y América-San Luis.