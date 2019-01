Houston perdió pese a los 58 puntos de Harden

El Litoral

Tras marcar por segundo partido consecutivo mas de 50 tantos, el aporte de “El Barba” no fue suficiente para que su equipo ganase y cayó en tiempo suplementario ante los Brooklyn.

El jugador de los Rockets acumula 18 encuentros consecutivos donde marca mas de 30 puntos y alcanzó la marca de Wilt Chamberlain quien en 1962 había anotado 61 y 63 tantos en dos partidos seguidos.

.@JHarden13 (58 PTS, 10 REB, 6 AST) records his 2nd straight 50-point game for the @HoustonRockets! #Rockets



The last player to score 55+ PTS in consecutive games was Wilt Chamberlain in 1962. pic.twitter.com/LvGUedz3vb