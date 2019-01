https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.01.2019 - Última actualización - 10:08

10:04

En el centro de la ciudad de Santa Fe

El hartazgo de una vecina que no puede sacar el auto de su cochera

Todos los días se topa con un auto que le tapa la bajada a la calle. “La grúa tarda más de dos horas y cuando llega los autos ya no están”, dijo.

Foto: Periodismo Ciudadano / WhatsApp



Una situación que se multiplica por cientos a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Santa Fe, sobre todo en lugar altamente transitados como el centro de la capital provincial: autos bloquean total o parcialmente el acceso a cocheras. Es el suplicio que vive a diario una vecina de la zona de Hipólito Yrigoyen al 2600 cada vez que quiere salir de su casa con su vehículo. "En el lugar previsto por la Municipalidad para que estacionen dos autos pero estacionan tres, quedando una parte del tercero obstruyendo mi garage", comenzó el relato de la mujer en contacto con diálogo con El Litoral a través de WhatsApp (342-6305344). En ese sentido, la lectora explicó: "Cada vez que quiero salir o entrar o no puedo hacerlo o tengo que hacerlo subiendo al cordón y dañando mi auto. Estoy harta de llamar a la grúa que nunca viene o tarda más de dos horas y cuando llega el vehículo ya no está". Al ser consultada sobre si alguna vez tuvo la oportunidad de hablar con los automovilistas y tratar de explicar la situación, la mujer respondió: "La gente mal educada estaciona donde quiere y encima te maldice cuando le decís que hace más de una hora que queres sacar el auto y no podes". Además agregó que todos los días es un vehículo distinto. También comentó que en varias oportunidades "tuve que irme en taxi o dejar mi auto a varias cuadras, que es lo q justamente ellos no hacen; o dar vueltas manzanas que implica 1 km de mi casa. En los horarios pico, demoro unos 10 minutos". "Es todos los días en algún momento renegar; quedarme en la puerta tocando bocina o con el garage abierto sin poder salir...otro peligro!", culminó.