Jueves 17.01.2019

11:21

El qatarí Al-Attiyah en Autos; el argentino Cavigliasso en Quads y el ruso Nikolaev en Camiones, eran los líderes con mayores chances de ganar sus respectivas categorías.

Culmina en Lima Se asoman a la consagración El qatarí Al-Attiyah en Autos; el argentino Cavigliasso en Quads y el ruso Nikolaev en Camiones, eran los líderes con mayores chances de ganar sus respectivas categorías.

En lo que respecta a la novena etapa, cumplida ayer en forma de bucle alrededor de Pisco, exploraba una nueva versión del desierto de Ica, la que presentó dificultades como pocas veces antes en el historial para algunas categorías.

* Por ejemplo en Motos, donde los mejores rodaron en grupo y llegaron a la meta casi a la vez, con la única excepción de Adrien van Beveren, cuyos sueños de pisar el podio final en Lima se hicieron añicos, tanto como la mecánica de su Yamaha, justo a 16 kilómetros de la llegada.

Ocasión perfecta para que los outsiders de segunda línea dieran muestras de su valía, con una magnífica victoria del francés Michael Metge (Sherco TVS), por delante del boliviano Daniel Nosiglia (Mec).

En la General se mantiene al frente el australiano Toby Price (KTM), con 32 horas 43 minutos 15 segundos; escoltado por el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), a 1 minuto 02 segundos y el austríaco Matthias Walkner (KTM), a 6 minutos 35 segundos.

Luego se ubican el estadounidense Andrew Short (Husqvarna), a 40 minutos 01 segundo y el francés Xavier De Soultrait, a 47 minutos 44 segundos.

* En Autos, hubo otra exhibición del príncipe qatarí, Nasser Al-Attiyah, quien dominó con autoridad desde la salida, sorteó las dificultades más salientes con maestría y consolidó un nuevo triunfo consecutivo, consiguiendo una victoria parcial que debería direccionarlo hacia la definitiva, si hoy no ocurría nada raro.

La General es liderada por Al-Attiyah (Toyota), con 33 horas 09 minutos 12 segundos; seguido por el español Nani Roma (X Raid Team), a 51 minutos 27 segundos; el francés Sebastien Loeb (PH Sport), a 2 horas 02 minutos 37 segundos; el polaco Jakub Przygonski (Orlen X Raid Team), a 2 horas 33 minutos 51 segundos y el francés Cyril Despres (X Raid Team), a 2 horas 55 minutos 13 segundos.

* En Quads volvió a lucirse el argentino Nicolás Cavigliasso, quien ratificó su predominio absoluto, que hoy debería coronarse con la conquista del título, ya que prevalece en la General con 41 horas 13 minutos 16 segundos.

Luego se ubican sus compatriotas Jeremías González Ferioli, a 1 hora 49 minutos 24 segundos y Gustavo Gallego, a 2 horas 04 minutos 33 segundos; el francés Alexandre Giroud, a 3 horas 57 minutos 19 segundos y el también argentino, Manuel Andújar, a 6 horas 31 minutos 28 segundos.

* En cuanto a los SxS, lo más destacado de ayer fue que el chileno “Chaleco” López se aseguró una posición ideal, gracias a la tercera posición de la jornada, once minutos por detrás de un Reinaldo Varela, el ganador del día.

La General es comandada por Francisco López Contardo (Can Am), con 40 horas 47 minutos 46 segundos; escoltado por el español Gerard Farres (Can Am), a 59 minutos 46 segundos; el brasileño Reinaldo Varela (Can Am), a 1 hora 11 minutos 29 segundos; el estadounidense Casey Currie (Can Am), a 2 horas 26 minutos 42 segundos y el chileno Rodrigo Javier Moreno (Can Am), a 3 horas 05 minutos 22 segundos.

* Finalmente, en Camiones, el predominio de Kamaz parece irrefutable: la General es liderada por el ruso Eduard Nikolaev, con 39 horas 24 minutos 52 segundos; seguido por su compatriota y compañero de equipo, Dmitry Sotnivok, a 28 minutos 35 segundos.

Recién en el tercer lugar asoma el holandés Gerard De Rooy, máximo referente de Iveco, a 1 hora 35 minutos 10 segundos; cuarto está el argentino Federico Villagra, a 5 horas 47 minutos 44 segundos; mientras que la sexta posición es ocupada por el checo Ales Loprais, a 6 horas 05 minutos 02 segundos.