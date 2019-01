https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.01.2019 - Última actualización - 13:10

13:08

Solidaridad

Los ex combatientes organizan donaciones para los inundados del norte de la provincia

Lo que más se necesita es agua potable envasada, elementos de limpieza, alimentos no perecederos y pañales. Ya se realizaron cuatro envíos y seguirán recibiendo colaboraciones por lo menos durante quince días.

El Centro de Ex Soldados Combatientes está trabajando junto a los municipios de las localidades afectadas, la Secretaría de Protección Civil y el Programa de Atención Médica Integral (Pami), ya que se trata de un frente de inundación muy amplio. Foto: Guillermo Di Salvatore.



Solidaridad Los ex combatientes organizan donaciones para los inundados del norte de la provincia Lo que más se necesita es agua potable envasada, elementos de limpieza, alimentos no perecederos y pañales. Ya se realizaron cuatro envíos y seguirán recibiendo colaboraciones por lo menos durante quince días. Lo que más se necesita es agua potable envasada, elementos de limpieza, alimentos no perecederos y pañales. Ya se realizaron cuatro envíos y seguirán recibiendo colaboraciones por lo menos durante quince días.