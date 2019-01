https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.01.2019

16:23

Al menos cuatro casos en lo que va del año Siguen estacionando autos particulares en el ingreso de ambulancias del Cemafe

Un periodista ciudadano envió a nuestro whatsapp una imagen que, lamentablemente, ya no sorprende: un vehículo particular estacionado en uno de los accesos de ambulancias del Cemafe, algo que, en lo que va del año, se repitió al menos cuatro veces.



La secuencia comenzó el pasado 3 de enero, cuando alguien dejó su auto sobre la vereda de ese centro para cubrirlo porque había tormenta.

El día 11 otro auto bloqueó uno de los accesos, y lo mismo ocurrió el 15 de enero, cuando personal del Cemafe envió dos fotos en la que dos autos bloquearon el mismo ingreso.

En esa oportunidad fue el director del centro quien manifestó su preocupación por esta actitud que, como se observa, se sigue repitiendo: santafesinos que estacionan donde no deben, con el agravante que, en este caso, bloquean el ingreso de las ambulancias.

Eso es lo que hizo quien manejaba este utilitario. Si bien la entrada no está totalmente tapada, ese vehículo no debe estar ahí porque entorpece el acceso de una ambulancia que, como sabemos, no son vehículos recreativos.