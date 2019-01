El argentino Nicolás Cavigliasso es el nuevo campeón del Rally Dakar en cuatriciclos

El piloto argentino Nicolás Cavigliasso se coronó este jueves campeón del rally Dakar en la categoría cuatriciclos, al concluir la décima y última etapa de 359 kilómetros, disputada entre las localidades peruanas de Pisco y Lima.

Cavigliasso emuló de esta manera a los hermanos Alejandro y Marcos Patronelli, campeones del Dakar en ediciones anteriores.

El argentino fue escoltado en la clasificación general por otros dos compatriotas: Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego, en segundo y tercer lugar respectivamente.

🎙️"It wasn’t easy. I worked hard before this Dakar. I was training all day, two times a day". @NicoCavi68



🎙️"Este año me entrené de la mejor forma que pude". @NicoCavi68



+ info ➡️ https://t.co/Xw4ioo32V8#Dakar2019 pic.twitter.com/gKfVMudHzx