Los motivos

Diego Leuco rechazó la conducción de Intratables

El periodista de TN no aceptó tomar el mando del ex programa de Santiago del Moro.

La producción de intratables (América) deberá seguir buscando a quién pueda ocupar el rol que dejó vacante Santiago del Moro, ya que Diego Leuco fue tentado con el puesto de conductor del ciclo, pero se negó a aceptar. Hay dos principales razones que llevaron al hijo de Alfredo Leuco a declinar la oferta del canal de Fitz Roy. La primera es que tiene en mente continuar con su programa Ya somos grandes, en TN, y la segunda, el alto salario que solicita, según dio a conocer revista Pronto. Por lo tanto, América sigue con la búsqueda del reemplazante de Del Moro, que ya tiene todo listo con Telefe, mientras Paulo Vilouta sigue haciéndose cargo del rol de conductor de manera interina. Con información de Exitoína