Las lluvias ahora complican a cascos urbanos

En la cabecera del departamento 9 de Julio permanecían evacuadas 200 personas debido a las copiosas precipitaciones. Se espera una paulatina mejora desde este viernes en toda la zona.

Redacción de El Litoral

Lluvias de importancia complicaron en las últimas horas a importantes cascos urbanos como Tostado y Alejandra, entre otros, y agravaron la situación en los departamentos norteños y costeros que fueron ya declarados en emergencia y/o desastre por el gobierno santafesino. El secretario de Protección Social, Marcos Escajadillo, se encontraba anoche en Tostado acompañando al intendente, Enrique Mualem, recorriendo calles anegadas y los dos centros de evacuados constituidos en la Escuela 417 y en la Sociedad Italiana. El funcionario provincial dijo a El Litoral que son 200 las personas evacuadas debido al ingreso de aguas a sus viviendas. “Estábamos en Villa Minetti y nos llamaron las autoridades de Tostado por la lluvia que en menos de dos horas alcanzó los 180 milímetros” señaló Escajadillo. En el resto de la jornada, la menor precipitación y el funcionamiento de bombas hizo que el agua descendiera en zonas del casco urbano pero seguía el aviso de alerta meteorológica.



En el resto del dpto 9 de Julio las lluvias fueron menores y la situación sigue siendo muy delicada no solo en Villa Minetti donde el miércoles fueron rebasadas las defensas sino también en El Nochero, Gregoria Pérez de Denis y Santa Margarita.



También hubo lluvias de magnitud en el este santafesino, más concretamente en Alejandra y San Javier, localidades ambas del dpto San Javier. En la primera cayeron 260 milímetros. El presidente comunal, Raúl Lovato le señaló a Campolitoral que “desde las 5 hasta pasada las 13 hs., llovió 260 milímetros”. Decenas de casas anegadas en primer momento. Lovatto destacó el trabajo del personal de la comuna, bomberos voluntarios, policía, de los vecinos y las áreas correspondiente del Gobierno Provincial, que trabajan para asistir a las personas afectadas por el temporal. En colonias aledañas, la situación era compleja porque la lluvia también superó los 200 milímetros.



En la ciudad de San Javier se destacó que en los primeros 17 días de enero precipitaron más de 550 mm. Este jueves estaban evacuadas 38 personas, correspondientes a la comunidad Mocoví de Colonia Francesa, las cuales se encuentran alojadas en la Capilla Nuestra Señora de la Guardia y el SUM de Cáritas. También numerosas familias de la zona oeste de la ciudad se autoevacuaron por las precipitaciones que se registran y el agua que está comenzando a ingresar desde las cañadas.



Antes de la fuerte precipitación en Tostado, la secretaría de Protección Civil de la provincia brindó detalles sobre la cantidad de personas evacuadas que se registran en los departamentos 9 de Julio y General Obligado, en el marco de la emergencia hídrica. En tanto, en el departamento Vera, la situación tiende a normalizarse.



Se informó que en la tarde de este jueves, 447 personas se encuentran evacuadas: 20 en El Nochero, 12 en San Bernardo, 119 en Villa Minetti, 3 en Santa Margarita y 180 en Tostado, en el departamento 9 de Julio. En tanto, en General Obligado, 22 personas están evacuadas en Florencia, 53 en Reconquista y una en El Rabón. Por otro lado, en Calchaquí, departamento Vera, se encuentran evacuadas 23 personas; en Gobernador Crespo, departamento San Justo, 10 personas; y en Paraje Los Jacintos, departamento San Javier, 4 personas.



En diálogo con El Litoral, el coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, indicó que distintas áreas del gobierno provincial permanecen en la localidad de Los Amores brindando asistencia a las familias afectadas por la emergencia hídrica.



El funcionario explicó que “continuamos asistiendo a las familias, y priorizamos la posibilidad de entregar garrafas. Además, el Ejército se encuentra monitoreando desde el helicóptero y colaborando con el traslado del personal policial hasta el destacamento de Guanagán y llevando mercaderías.



También se siguen las recorridas sanitarias y controles para corroborar si es necesario evacuar a algunas personas. Incluso se pudo llegar a una familia aislada a unos 30 kilómetros del paraje La Sombrilla (Los Amores), que nos había sido requerido por el presidente de comuna”.



Ciciliani en Vera



La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, encabezó hoy una reunión en la Sociedad Rural de Vera “para organizar la asistencia al sistema productivo el día después”, acompañada por el secretario de Agricultura Juan Manuel Medina, el coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas y el senador Osvaldo Sosa.



Del encuentro, convocado en la sede de la Sociedad Rural de Vera participaron el presidente de la entidad, Eduardo Moral, el vicepresidente de Carsfe, Mario Saliva; el intendente de Vera, Reynaldo Fabbroni, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Vera, Alfredo Buffi, presidentes comunales, productores, representantes de organizaciones relacionadas con el sector como UOCB y Fundapaz.



La ministra trasladó las palabras del gobernador Miguel Lifschitz quien dictó por decreto la Emergencia y dispuso evitar la burocracia en la tramitación del formulario para que en una semana se obtenga la certificación, “ello nos permitirá conocer la verdadera dimensión del problema para una mejor organización de la asistencia”, señaló la funcionaria.



A esto, Buffi, reclamó que “también el sector que represento sea considerado como actividad productiva, ya que genera empleo y recursos suficientes como para no vivir del estado y esta emergencia incide sobre su actividad y los resultados, de la misma forma que a los agropecuarios y ganaderos, pero no he escuchado ninguna línea de acción en su beneficio”.



Ciciliani respondió que “existen programas de fortalecimiento del comercio, para lo cual será oportuno comunicarse con el responsable del área”, cuyo teléfono le entregaría al final del encuentro, como así ocurrió.



Buffi también incluyó en el pedido a los sectores de la población que viven de changas o trabajadores eventuales, que los mismos productores ocupan en épocas normales, expresando que “en esta reunión falta la parte del estado que debería hacerse cargo de los trabajadores que viven de las changas que genera el sector productivo asistido y que no ocupará mientras dure la emergencia, éstos, a partir del primer día sin trabajar, ya dejaron de llevar provisiones a sus familias a lo que se agrega el agua en sus casas, ropas mojadas, escasa asistencia médica y todos los pesares de un pobre”.



Esto fue corroborado por el representante de la UOCB quien manifestó que “los pequeños productores, tienen agua en sus casas que aflora por vertiente y requieren asistencia alimentaria para sus pequeños rodeos dado que al no estar bancarizados su situación es muy difícil”.



Saliva dejó en claro que la SRV pone a disposición de quien lo necesite toda su estructura y logística para colaborar con Protección Civil para atender la demanda social y la tramitación gratuita de los formularios para el registro de productores en situación de emergencia.



Por su parte, Sosa consideró que “se está improvisando como consecuencia de las medidas que no fueron tomadas en su momento”; agregando que “tampoco debe desestimarse la capacidad de los propios productores y presidentes comunales porque estamos en una verdadera catástrofe”.



También se anunció que la semana próxima estarán llegando funcionarios de Desarrollo Social para abordar la temática específica del área.