El acusado por el femicidio de Agustina no fue velado y ningún familiar asistió a la sepultura

Así lo aseguró Alfredo Trionfini, hermano de Pablo (que se suicidó cuando era buscado por el femicidio de la adolescente), en su carta de renuncia al cargo que ocupaba en la Municipalidad de Esperanza.

Alfredo Trionfini, hermano del hombre que asesinó a golpes a la adolescente Agustina Imvinkelried en Esperanza, reveló que su pariente "no fue velado, no pasó por la Iglesia" y que "ningún familiar asistió a la sepultura".



Los detalles sobre las exequias de Pablo Trionfini (39), el empleado municipal que según la Justicia se suicidó tras matar a la adolescente, quedaron registrados en el texto de renuncia que presentó su hermano Alfredo al cargo de secretario de Producción de Esperanza.



El ahora ex funcionario señaló en la carta dirigida a la intendenta Ana Meiners que dimitía a su cargo en el gabinete municipal "como una forma de aportar "a la paz y la armonía" que todos necesitan en la pequeña comunidad santafesina”.



Sin mencionarlo como hermano, Alfredo Trionfini sostuvo: "Respecto a mi familiar, su cuerpo no fue velado, no pasó por la Iglesia antes de su sepulcro y no asistió ningún familiar a la sepultura". "Con lo cual, de acuerdo a mi formación y creencias, tendrá el castigo divino merecido", agregó en la carta de renuncia.



El ex secretario añadió: "De parte de mi mamá y de mi hermano Alejandro son las únicas medidas que pudimos tomar para tratar de alguna manera de respetar el dolor y la memoria de la víctima y su familia".



"Aunque no tenga nada que ver con el hecho en sí, la cercanía familiar, el dolor, la impotencia (...) hacen que tome esta decisión como una forma de aportar a la paz y a la armonía que todos necesitamos para seguir adelante", dijo el ex funcionario.