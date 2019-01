Criticaron a Netflix por utilizar imágenes de una tragedia real en "Bird Box"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la película se reproducen grabaciones de un accidente ferroviario que asoló a Canadá en el año 2013 y costó la vida a 47 personas

A pocas semanas de que Netflix abordara la polémica del #BirdBoxChallenge, la compañía afronta una nueva ola de críticas por utilizar imágenes de una tragedia real en la película de suspense Bird Box, protagonizada por la actriz Sandra Bullock.

La cinta incluyó secuencias de un acontecimiento real, un accidente de tren que tuvo lugar en Lac-Mégantic, Canadá, en el año 2013.

El suceso, que costó la vida a 47 personas, ocurrió cuando un tren desatendido que transportaba petróleo crudo descarriló. El vehículo rodó por una pendiente, y explotó instantes después provocando una enorme bola de fuego.

En esta secuencia de Bird Box puede verse cómo se reproduce en la película las imágenes de la tragedia ferroviaria que asoló a Canadá en 2013.

El profesor de ética de secundaria Guillaume Bouchard, fue quien se percató de que los planos del largometraje, que se reproducen en los primeros cinco minutos, no eran ficción.

"Pensé: de ninguna manera. No pudieron hacer eso. No conozco a nadie que haya muerto en Lac-Megántic. Pero si yo hubiera perdido a alguien cercano y veo eso, no sé cómo reaccionaría" explicó el maestro para The Globe.

La compañía de contenidos audiovisuales ha informado que no eliminará de la película la secuencia del incidente ferroviario. De acuerdo al Daily Mail, la negativa se debe a que Netflix habría comprado los derechos de uso de la secuencia a Pond 5, una empresa que se dedica a vender imágenes de archivo.

Esta reacción ha generado numerosas críticas, entre las que se encuentra la de Julie Morin, alcaldesa del pueblo Lac-Mégantic, que aseguró le darán seguimiento a lo ocurrido.

"Es bastante difícil para nuestros ciudadanos ver estas imágenes cuando se usan normalmente y con respeto en las noticias. Imagínense para usarlos como ficción, como si se hubieran inventado" dijo la mandataria.

Bird Box no es la única cinta disponible en Netflix que utilizó el accidente de tren para ambientar su producción fílmica. También lo hizo la serie Travelers, protagonizada por el ganador del Emmy, Eric McCormack.

"Nos disculpamos sinceramente y no tuvimos la intención de deshonrar los trágicos eventos de 2013″ dijo Carie Mudd, la presidenta de Peacock Alley Entertainment, estudio que impulsó el filme.

"Ya estamos trabajando para reemplazar las imágenes en el show" agregó.

