Homenajes y marcha a cuatro años de la muerte de Nisman

En Israel se inauguró un monumento en su memoria. En el Obelisco se llevó a cabo una concentración bajo la consigna "#TodosSomosNisman" para reclamar por el esclarecimiento del caso.

Al cumplirse cuatro años de la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman se inauguró este viernes en Israel un monumento en su memoria con la participación de su madre, Sara Garfunkel, quien dijo que el homenaje la "ayuda a seguir viviendo", mientras que la DAIA realizó un homenaje en el Cementerio Judío de La Tablada.

En tanto, en el Obelisco se llevó a cabo una concentración bajo la consigna "#TodosSomosNisman" para reclamar por el esclarecimiento del caso, pero con una concurrencia mucho menor a la de años anteriores.

Fueron alrededor de 50 personas las que se concentraron en la Plaza de la República desde las 18:00, con pancartas que decían "Todos somos Nisman" y "Nisman presente", además de otras que exhibían una fotografía de la ex presidenta Cristina Kirchner y la leyenda "La corrupción mata".

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, días después de denunciar públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Israel rindió homenaje al fiscal con un monumento levantado por la organización no gubernamental Keren Kayemet LeIsrael (KKL) en el parque Ben Shemen, a donde concurrió la madre de Nisman, quien expresó: "Me hacía falta este homenaje, que de alguna manera me ayuda a seguir viviendo".

"Hoy me siento en casa y eso es gracias a esta gran familia que decidió acompañar la iniciativa del Keren Kayemet LeIsrael para recordar a mi hijo", agregó Garfunkel, ante la mirada del presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, el embajador argentino, Mariano Caucino, y los presidentes de la AMIA, Agustín Zbar, y la DAIA, Jorge Knoblovits, entre otros.

A su turno, Edelstein describió al fallecido fiscal como un "brillante jurista, dedicado hijo de su pueblo y su familia pero por sobre todo un hombre de la verdad".

Por su parte, el embajador argentino en Israel subrayó que la de Nisman es "una muerte que se convirtió a su vez en una nueva herida que solo puede ser cerrada con el hallazgo definitivo de la verdad sobre el hecho".

En tanto, en nombre de la AMIA, Zbar expresó: "Honramos la memoria de un funcionario público que dejó la vida por sus convicciones y renovamos el enérgico pedido para encontrar la verdad y para que se haga justicia".

"En reiteradas oportunidades hemos sostenido desde AMIA que la muerte Alberto Nisman sin dudas y tal como determinó en su momento la Corte Suprema de Justicia, se encuentra indisolublemente ligada a la tarea que llevó adelante en la causa AMIA", agregó.

En la misma línea, Knoblovits afirmó: "Hoy estamos ejercitando la memoria y reiterando nuestro reclamo de justicia por crímenes que en Argentina aún permanecen impunes".

En Buenos Aires, la DAIA realizó un acto privado en el Cementerio de La Tablada encabezado por el vicepresidente de la organización política de la comunidad judía argentina, Marcelo Taussik.

"Hoy es un día de recogimiento y de duelo donde cuatro años después de la muerte del fiscal Nisman estamos aquí reunidos porque queremos preservar la memoria y luchar por la verdad y la Justicia", sostuvo Taussik al leer el documento.

Por su parte, el diputado Wolff -uno de los convocantes de la movilización al Obelisco- anunció que presentará un proyecto de ley para construir un monumento al fiscal de la causa AMIA en la Ciudad de Buenos Aires.

