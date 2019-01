Adelina Oeste, acechada por la inseguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta semana, vecinos de la barriada situada al suroeste de la ciudad hicieron público su malestar por los reiterados ilícitos que se registran desde hace tiempo. Robos, arrebatos y entraderas son los episodios que los habitantes de la zona sufren a diario. Afirman que la policía actúa, pero la Justicia deja libre a los maleantes a las pocas horas y vuelven a delinquir.

Luis Amsler | santotome@ellitoral.com

Cansados de los hechos de inseguridad que se viven a diario desde hace mucho tiempo, este último viernes vecinos de barrio Adelina Oeste de Santo Tomé se reunieron en la esquina de las calles 4 de Enero y Frenguelli, para hacer público su pedido por mayor seguridad. Los habitantes de esta barriada del suroeste santotomesino, aseguran que desde hace meses padecen una “ola de robos” -como ellos mismo la califican- que implica episodios delictivos que se dan sobre todo en horas de la noche y la madrugada. Frente a las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación presentes, los ciudadanos manifestaron su malestar por las situaciones vividas, las que incluyen robos, arrebatos, entraderas y vandalismos, todo acrecentado por la falta de iluminación y desmalezamiento que se percibe en el lugar.



Entre los presentes en la convocatoria estuvo el presidente dela Asociación Vecinal Adelina Oeste, Ariel Cortés, quien junto a los representantes de las vecinales Villa Luján y René Favaloro, forma parte del Consejo de Seguridad que se constituye una vez al mes para abordar el contexto delictivo de la ciudad. “Ya lo hemos planteado en este cuerpo, hablamos con todos los referentes de las fuerzas de seguridad, concejales y funcionarios, pero siguen pasando”, aseguró el dirigente vecinal. “Los hechos se dan en todo el barrio, en reiteradas oportunidades y son cometidos por las mismas personas; por parte de la Policía tenemos respuestas, asisten a los llamados y detienen a los maleantes, pero lamentablemente los fiscales y jueces determinan que a las horas queden sueltos y así vuelven a hacer de las suyas”, cuestionó Cortés.

Compromiso y denuncia

Continuando con su exposición, el presidente de la entidad barrial pidió mayor compromiso por parte de los vecinos al momento de hacer las denuncias de los acontecimientos, ya que de ese manera queda asentado el caso, la Policía elabora las estadísticas y se puede confeccionar el mapa del delito con las zonas “calientes”. “Si no hay denuncia no hay registro, y de esa forma no se destinan procedimientos policiales donde pasan las cosas”, aportó luego. Por otro lado, Cortés confirmó que hay presencia policial en el barrio, pero no con la misma frecuencia que se observa en el centro de Santo Tomé. “En la zona céntrica uno ve que pasa el patrullero todo el tiempo, pero en los barrios no es igualà circula, sí, pero deben estar más de noche y madrugada, que es el momento cuando suceden los robos”, afirmó el presidente de la Vecinal. Después agregó: “todo es como cíclico, hay momentos de picos, luego se calma pero ahora en el último mes y medio recrudeció”.



A continuación, Ariel Cortés indicó que los delincuentes son del barrio y de otras zonas de la localidad, aunque no puedo brindar más precisiones de los puntos de procedencia de estos “dueños de lo ajeno”. En cuanto a la labor ejecutada por las fuerzas del orden, recordó que en su momento “Gendarmería andaba mucho más, pero ahora no sucede lo mismo, por lo que creemos que debe haber una inyección de personal”. “Recientemente cambió el jefe local de esta fuerza nacional, pero la merma no fue por este reemplazo, sino que venía de antes; solo queremos que haya mayor presencia de quienes tienen que cuidarnos”, concluyó. Cabe destacar que la vecinal Adelina Oeste comprende unas 54 manzanas y sus límites son al sur, Tomas Lubary; al norte, Avenida Riccheri; al este, la continuación de Avenida Luján (J.J. Paso); y al oeste la curva que hace ruta 11, hasta la Autopista Rosario Santa Fe.

Cansancio



Otros vecinos que estuvieron presentes en la convocatoria, dieron su testimonio de los hechos vividos frecuentemente. “Andan mucho los motochorros, muchachos con motos sin patente y papeles que cometen robos, hasta a mi me ha tocado vivir eso.. esto se había calmado cuando Gendarmería hacía más controles”, señaló una de las presentes. “No se ve patrullaje en las calles y desgraciadamente no podemos ni salir de nuestras casas”, lamentó. Otro ciudadano aseguró que hay personas desconocidas y terrenos usurpados por gente ajena al barrio. “Una vez que se asientan en esos lotes, la Policía no puede intervenir y no sabemos si el municipio tiene potestad de hacer algo; los dueños de esas parcelas no aparecen y mientras tanto estos individuos salen a cometer delitos... realmente estamos cansados”, comentó para cerrar.