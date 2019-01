https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019

Comienzan a posicionarse las fichas en el tablero electoral santotomesino

En el Frente Progresista, la actual intendente Daniela Qüesta irá por la reelección pero habrá interna. Por el lado del peronismo, el nombre confirmado es el de Juan Manuel Pusineri, que podría competir con el ex intendente Roberto Schmidhalter, entre otros. Cambiemos no tendrá interna y postulará al actual concejal Miguel Weiss Ackerley.

Luis Amsler | santotome@ellitoral.com A un mes del cierre de listas (22 de febrero) para las elecciones 2019, en Santo Tomé comienzan a moverse las piezas para establecer posiciones y definir precandidatos a intendente y concejales. La intendente Daniela Qüesta culmina su primera gestión y El Litoral confirmó que buscará la reelección, con todo el respaldo que el radicalismo local puede brindar a su figura. “Está decidido en un 99,9 por ciento que será ella”, dijo una fuente cercana.

En la interna del Frente Progresista Cívico y Social, Qüesta podría competir con otros referentes políticos de ese espacio, específicamente del socialismo. Por un lado, la concejal María Alejandra Chena, le manifestó a El Litoral sus pretensiones de alcanzar el Ejecutivo municipal, aunque a su par del puño y la rosa, la edil Gabriela Solano, también le interesa la idea. La comunicadora dejó trascender que no descarta la posibilidad de ser precandidata a intendente, pero los cargos y puestos los definirán el tiempo y el diálogo permanente que hay dentro de esa rama que compone el frente.

En esta sintonía, otro de los reconocidos referentes socialistas del distrito, el actual director de Participación Ciudadana de la Municipalidad, Luis Martínez, se podría sumar a la carrera electoral. Consultado por la cuestión, adelantó que todavía falta hablar más para llegar a una determinación. Si se postulara, sería “para darle continuidad al Frente Progresista en la provincia y especialmente en la ciudad”, dijo. “Hay ganas y conversaciones”, agregó. El Justicialismo

En el caso del PJ, el ex concejal Juan Manuel Pusineri manifestó formalmente a este medio sus intenciones de disputar la intendencia. Por ahora, no trascendieron sus precandidatos a concejales, pero es el único que oficializó su lanzamiento desde el vamos.

Lo que dejó en claro es que en la órbita provincial, estará amparado por el ala del senador nacional Omar Perotti, quien disputaría su interna con María Eugenia Bielsa —recientemente lanzada a la carrera por la gobernación—, Marcos Cleri y Leandro Busatto.

Pusineri sostuvo que hablará con todos los grupos locales porque “a la general, hay que llegar con una misma idea”. Habrá que ver qué hace el legislador santotomesino Roberto Schmidhlater, quien ya fue intendente en dos oportunidades (1995 a 1999, y 1999 a 2003) y lo seduce la idea de ir por un tercer mandato.

El propio referente peronista le aseguró a El Litoral que “vamos a jugar sí o sí ”, aunque aún está definiendo qué hará con su espacio Santo Tomé de Pie en estas elecciones 2019: si irá por la renovación de su banca o si buscará llegar al Ejecutivo santotomesino otra vez. Mucho de esto depende —dijo— del armado político provincial que se haga, siempre teniendo en cuenta el apoyo explícito que hizo Schmidhalter a la precandidatura de la nombrada Bielsa.

Otro que seguramente se sumará a la carrera por la intendencia será el concejal por Unidad Ciudadana, Rodrigo “Tata” Alvizo, quien mira muy de cerca esta posibilidad y da por sentado que competirá. Sería acompañado por otro rostro conocido del kirchnerismo puro de Santo Tomé, Julián Ilchischen, quien encabezaría la lista de concejales de Alvizo. Cambiemos, unido

Por su parte, Cambiemos confirmó el rostro que representará al partido en estas elecciones a intendente. Será el del joven concejal Miguel Weiss Ackerley, quien la semana pasada anunció su precandidatura a través de sus redes sociales y lo ratificó a El Litoral.

Por medio de un texto titulado “El desafío de apostar a una ciudad mejor”, el legislador expresó su alegría y compromiso para competir por la intendencia de Santo Tomé. “Sepan que desde el principio esta idea estuvo presente, y que hemos trabajado muchísimo —durante muchos años— para hacerlo posible con seriedad y responsabilidad”, afirmó.

Además, destacó el “gran equipo” que lo respalda, “con dos personas que están sumamente comprometidas con los santotomesinos: Mity Reutemann y Fernando ‘Turco‘ Alí”, sus compañeros de bloque en el cuerpo deliberativo local. Weiss Ackerley descartó una interna en el sector dentro de Santo Tomé, aunque la disputa se va a dar a nivel gobernación. El joven político respalda la precandidatura del diputado provincial Federico Angelini, quien pelearía la representatividad del partido a nivel provincial con el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral. El Concejo

Son cinco las bancas que se renuevan en el Concejo Municipal, ya que culminan sus mandatos Miguel Weiss Ackerley, Rosana Zamora, Martín Giménez, Roberto Schmidhalter y María Alejandra Chena. Si bien varios de ellos buscarían renovar su sillón legislativo, algunos de estos nombres apuntarán a conducir la ciudad, así que habrá que esperar que finalice el armado de listas para saber cómo se completará la grilla de los candidatos que disputarán estas bancas.