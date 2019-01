https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 20.01.2019 - Última actualización - 10:27

10:25

Tocaron Coty Hernández y Los Guaraníes Festival de Guadalupe: Exitosa segunda luna festivalera

Silvia Mugica

La noche se prestaba para el reencuentro, para el disfrute. Y así sucedió desde las 21, horario en el cual las voces de Noelia Yossen y Jorge Fulco, encargados de la conducción y animación de la fiesta, dieron la bienvenida a una plaza colmada de norte a sur y de este a oeste.

En esta oportunidad, el Himno Nacional Argentino fue entonado por Karen. Luego sonaron las estrofas de la canción a Guadalupe interpretadas por Kaymanta. Inmediatamente, con la Virgen anfitriona al pie del escenario, las emociones a flor de piel en el preciso momento en que se conjugan las luces de los fuegos artificiales y el tañer de las campanas de la Basílica. Preludio perfecto de una velada que tuvo más de una sorpresa musical.

Los bailarines

Uno a uno, cada uno de ellos, muchas veces anónimos pero destacados, llenos de gracia y virtuosismo, los integrantes del Ballet Yapepú, ellas: Camila Tira, Magalí Freyre, Guadalupe Pastor, Belén Medina, Cecilia Fasola, Nadia Galeano; ellos: Alan Busi, Cristian Gómez, Valentín Humofe, Lucas Monje, Eduardo Galeano y Maximiliano Segovia. Con su Cuadro Litoraleño fueron entregándose al movimiento con conocimiento y donaire. Excelente modo de romper el hielo sobre el escenario.

“Juana Azurduy” y “Soñadora del carnaval”, el primer y el último tema interpretado por Karen. En el medio, una variedad de ritmos que dejó a todos con ganas de más bises. Andrés Santillán, Guillermo Toledo, Gabriel Weppler, Javier y Jorge Ojeda, le “hicieron la segunda” a la artista con el acompañamiento musical. Un público entusiasta no desperdició ni un minuto de su actuación y la acompañó con baile, palmas y aplausos.

Reconocimientos

Desde el escenario, marcando una pausa en lo musical, los conductores y el Padre Olidio Panigo recorrieron la historia del festival subrayando el trabajo incondicional de aquellos colaboradores que desde los inicios formaron parte de esta emblemática fiesta. El merecido reconocimiento fue para Antonio Perussini, José Perussini, Quico Restaigne, César y Néstor Trucco, Juan Carlos Carrara, Miguel Baragiola, Oreste Sabatini, Víctor Mercanti, Guillermo Di Salvatore y Aldo Firpo. Emotivos e interminables aplausos desde la platea.

A puras chacareras comenzó su actuación David Stinson. Acompañado musicalmente por Josué Astorga, Maxi Cardozo, Leandro Gutiérrez, Maxi González, Germán López, Gabriel Nieto, Avril Stinson y Cristian Sogorp, el santotomesino caminó de punta a punta el escenario entregando sus canciones y aprovechando la cercanía del público para regalar su material discográfico.

Felicia tuvo su representante en esta 31° edición, en la voz de Candela Vargas. Junto a Eli Martínez, Florencia Bisang, Marcos Barboti, Carlos Salazar, Fede Ayala y Rodrigo Hortt, supo dejar su repertorio, de variados ritmos, a consideración de un público entusiasta. “El portal” fue el tema interpretado junto a los niños cantores de Esperanza y traducida en lenguaje de señas. Cerrando su presentación una saya dejó a todos alegres y bailando al pie del escenario.

Volver al primer amor

Minutos antes de la 1 de la madrugada, uno de los más esperados de la noche, Coty Hernández quien, para sorpresa de algunos, se despachó en clásicas zambas y chacareras. Si bien la cumbia lo tiene como uno de los grandes protagonistas de la movida santafesina, el cantante reconoció que al interpretar este género volvió a sus inicios, cuando el folclore comenzaba a introducirlo en esta gran pasión musical. “Déjame que me vaya”, “Perfume de carnaval”, “Amor salvaje”, “Caballo que no galopa”, fueron algunos de los tradicionales temas del cancionero popular que desataron los gritos de todos los presentes que no dejaban de pedirle un bis tras de otro. En medio de esa euforia fue que el santafesino se despidió de la gente.

Momentos de gran emotividad se vivieron cuando Jorge Fulco recibió en el escenario a los portadores de las banderas de Santa Fe y la Nacional, de la mano de Mirian, como representante de la mujer santafesina y una de las responsables del Comedor de la Iglesia Nuestra Señora de Pompeya y a Sergio Busemi, ex Combatiente de Malvinas. Un cerrado aplauso coronó su merecida presentación.

Salteños de pura cepa

Suelen decir que allá en Salta, levantan una piedra y encuentran un cantor (y de los buenos). Y habrá que creer. Sobradas muestras de esto dieron el grupo Kaymanta (“de aquí” en quichua). Alfredo Caro, Matías Palavecino, Mauro Velázquez, Joaquín Quiroga, Juan Filomarino y Moisés Maita se transformaron en otra de las sorpresas de la noche por su notable talento y por la aceptación del público. A “Zamba de Balderrama” le siguió “Recuerdo salteño” y luego, una tras otra, sin pausa y provocando la adhesión de todos los espectadores, reconocidos temas que fueron variando en ritmos, aunque todos con la misma esencia musical, de profunda raíz folclórica. Los salteños no sólo se lucieron con su repertorio tradicional, sino que se animaron a jugar con la concurrencia trayendo un puñado de cumbias sobre el final de su show. Y así fue que, hasta aquellos que tímidamente comenzaron a escucharlos, terminaron de pie, bailando, siguiéndoles el ritmo y ovacionándolos de pie en la despedida. Notable actuación que tuvo el reconocimiento de toda la gente que parecía no querer “soltarlos”. Hasta las 2.15 del domingo, sonaron fuerte las voces de los salteños y a la par, los reiterados pedidos de bis.

Cierre de lujo

Los Guaraníes. Trayectoria y exquisitez en sus voces. Esperados temas que llegaron sin demora y que, en ocasiones, respondían a los pedidos espontáneos de la gente. A la calidad de sus voces, se le sumó la interacción con el público, un “ida y vuelta” que pretendía no terminar nunca. Acompañándolos con baile y con coros que repetían la letra de las canciones a la perfección, la gente aprovechó cada segundo del talento de los artistas.

“Carpas salteñas, “La malagueña”, “Hasta el cansancio”, algunos de los clásicos que no podían faltar. Ellos también se sumaron al gusto de los santafesinos animándose a interpretar algunas cumbias que fueron celebradas por todos.

Sobre el cierre, invitaron a Gustavo “Tato” Lima a sumarse a su canto interpretando uno de sus reconocidos temas. Una interminable ovación los despidió.

Esta noche la cartelera estará conformada por la Misa Criolla/ Sergio Torres y Coro Polifónico La Merced, Grupo Setúbal, Luis Velázquez “El mago del charango”.