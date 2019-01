https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Debuta el lunes 28 contra Argentinos

Comesaña, con Zuqui, arranca su gran semana

El DT colombo-uruguayo que está en Colón ya tiene cuatro refuerzos: “Pulga”, Cadavid, Celis y ahora el ex “5” de Estudiantes. Empieza a perfilar el once titular.

Foto: Manuel Fabatia



El Litoral / deportes@ellitoral.com Ahora sí, ya no queda nada. Apenas el amistoso de este martes —hay que confirmar hora y lugar— frente a Atlético Rafaela, luego de las dos victorias preparatorias del nuevo Colón frente a los uruguayos: primero contra Rampla Juniors acá en el Brigadier y después en la tanda de penales frente a Nacional de Montevideo en el Parque Artigas de Paysandú. Así, el profesor Julio Avelino Comesaña arranca la semana más importante desde que está en Argentina, la de la cuenta regresiva: el lunes 28 desde las 19 recibirá a Argentinos Juniors por los puntos en el Cementerio de los Elefantes. El ex DT de Junior de Barranquilla arrancará con las cuatro caras nuevas a disposición total: el norteño Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, los colombianos Andrés Felipe Cadavid y Guillermo Celis, además de Fernando Zuqui que ya pasó la revisación médica y firmó el contrato como cuarto refuerzo para la temporada 2019. El debut del sabalero, ante su gente, será el lunes 28 de enero desde las siete de la tarde en el estadio Brigadier López. Si bien frente a Rampla y Nacional probó con distintos nombres y esquemas, se cree que el tester de mañana martes ante “La Crema” será todo un indicio de lo que ponga en el estreno ante el once de La Paternal. Hay una idea clara de salir jugando desde el fondo, por lo que Galván parece ganar terreno como socio de Cadavid, respecto a las otras opciones que son las de Ortiz y Olivera, considerando que Erik Godoy está prácticamente “ido” (o se va a la MLS de Estados Unidos o pasa a otro club de la Superliga). De paso, hay dos jugadores que generaban dudas en el ciclo anterior de Eduardo Domínguez y hoy encontraron certezas con Julio Comesaña: el cordobés Bernardi y el ex Almirante Brown Leo “Pupa” Heredia. Por lo que trascendió, los dos serían titulares ante el “Bicho Colorado” de La Paternal. Los días que separan al estreno —lunes 28 a las 19— servirán para conocer en qué punto de preparación están el cafetero Guillermo Celis (que viene del Vittoria Guimaraes de Portugal) y el propio Fernando Zuqui de Estudiantes de La Plata. Si están bien, los dos adentro obviamente. En cuanto al tercer y último amistoso, el del martes ante Atlético Rafaela, no hay precisiones de lugar ni horario, aunque la idea de Comesaña es poder jugar —como ante Rampla— en el campo principal del Brigadier López. A propósito de “La Crema”, también hizo fútbol. Atlético de Rafaela paulatinamente va amoldándose a la idea de Juan Manuel Llop. Sin embargo, para llegar con una sincronización óptima al reinicio de la “B” Nacional necesita sumar amistosos. Por eso, el equipo se enfrentó a Rampla Juniors de la Primera División de Uruguay y que se encuentra realizando la pretemporada en Santa Fe. Y el saldo, en líneas generales, fue positivo: los titulares empataron 1 a 1 y los suplentes ganaron 2-1. La síntesis y datos del partido:

Atlético de Rafaela alistó a Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Abel Masuero, Sergio Rodríguez y Roque Ramírez; Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Marcelo Guzmán y Marco Borgnino; Maximiliano Casa (49m Mauro Albertengo) y Enzo Bertero. Perdió Argentinos, rival sabalero Banfield sumó su tercer éxito consecutivo en la pretemporada y derrotó a Argentinos Juniors (rival sabalero del lunes 28), por 1-0, en partido preparatorio para ambos, de cara a la reanudación oficial de la competencia con la realización de la Superliga . El cotejo se dividió en dos períodos de 35 minutos cada uno. El equipo conducido por Hernán Crespo, que asumió a principios de año en sustitución de Julio César Falcioni, se impuso con la solitaria conquista alcanzada por Jesús Dátolo, a los 34 minutos de la primera parte. De esta manera, el elenco albiverde obtuvo su tercer triunfo en hilera, porque anteriormente había doblegado a Deportivo Laferrere (2-0) y Brown de Adrogué (3-0) en sendos amistosos de verano. Por su lado, el conjunto de La Paternal, ahora conducido por Diego Dabove, sumó ayer su segundo ensayo, pues ya había vencido a Vélez Sarsfield (2-1) el pasado fin de semana. En el cotejo entre ambos elencos alternativos, la victoria también correspondió a Banfield, pero por 2-1. Dos penales de Marcelo Torres decoraron la victoria del “Taladro”, mientras que Argentinos Juniors descontó a través de Enzo Ybáñez. Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Renato Civelli, Jorge Rodríguez y Claudio Bravo; Martín Payero y Emanuel Cecchini; Jesús Dátolo; Juan Pablo Alvarez, Agustín Fontana y Nicolás Bertolo. DT: Hernán Crespo. Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Jonathan Sandoval, Germán Centurión, Gastón Bojanich, Elías Gómez; Fausto Montero, Gastón Machín, Alexis Mac Allister; Gabriel Hauche, Enrique Borja y Matías Romero. DT: Diego Dabove. En la reanudación de la competencia, por la 16ta. Fecha de la Superliga, Banfield recibirá el viernes 25 a San Martín de San Juan (19 horas), mientras que Argentinos visitará el lunes 28 a Colón de Santa Fe (19 horas).