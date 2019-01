Femicidio en Esperanza: suspendieron al empleado que facilitó las cámaras de seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 20.01.2019

15:02

Un empleado de una estación de servicios fue suspendido por facilitar las cámaras de seguridad claves para la investigación del crimen de Agustina Imvinkelried en Esperanza.

Ezequiel Schaab es el joven que trabaja en una gasolinera ubicada sobre Ruta Provincial Nº 6 que recibió la sanción por mostrar las imágenes a la policía y a los familiares mientras se buscaba intensamente a la joven de 17 años.

"Es lo mínimo que podía hacer“, aseguró en diálogo con el canal local Play televisión.

El lunes, mientras la ciudad se encontraba conmovida tras conocerse el femicidio de Agustina, Ezequiel se presentó a trabajar “y sentía un ambiente raro hasta que pregunto qué había pasado. Me dicen que violé las normas, que no tenía porqué ayudar“.

"En ese momento quedé helado porque es algo que nosotros hacemos cotidianamente. Me dijeron que tengo pensar en frío… Yo tengo una nena, tengo una hermana de esas edad y uno se pone en la piel de la familia”, acotó.

El argumento de sus superiores terminó por descolocarlo: “Me dijo que tendría que haber sido frío, que en ese momento no iba a solucionar nada porque a esa hora la chica ya estaba muerta. Ahí me di cuenta la persona con la que estaba tratando que me conteste de esa forma”, lamentó el joven.

El miércoles, Schaab recibió un telegrama de suspensión de cinco días sin goce de sueldo y un aviso por posible futuro despido.

"Era un situación extrema, son segundos en que uno puede ayudar. En lo único que pensé es en dar una mano. Hablé con un abogado para ver si estaba mal o no lo que hice, pero ahora tengo que esperar”, manifestó.